İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü dip tarama çalışmaları sayesinde Körfez'de balık çeşitliliği arttı, su berraklaştı. Balıkçılar 25 yıl sonra yeniden jumbo karides avladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Körfezi'nde yürüttüğü dip tarama çalışmaları, deniz yaşamında somut sonuçlar vermeye başladı. Mavişehirli balıkçılar, yaklaşık 25 yıl sonra ağlarına jumbo karidesin takıldığını, balık çeşitliliğinin arttığını ve suyun berraklaştığını belirtti.

İzmir Körfezi'ni yeniden canlandırmak amacıyla yürütülen deniz dibi tarama çalışmaları dikkat çekici sonuçlar vermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Mavişehir Şemikler Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Sebahattin Erbab ve balıkçılarla birlikte Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulundu. Körfezde bugüne kadar 1 milyon 350 bin ton dip çamurunun çıkarıldığını belirten Başkan Tugay, çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü söyledi. Balıkçıların aktardıkları ise yürütülen çalışmaların deniz yaşamına olumlu etkisini gözler önüne serdi. Yıllardır Körfez'de avcılık yapan balıkçılar, yaklaşık 25 yıl sonra ağlarına yeniden jumbo karides takıldığını, balık çeşitliliğinin arttığını ve denizin gözle görülür biçimde değiştiğini ifade etti. Balıkçılar, Başkan Tugay'a avlayıp pişirdikleri karidesten ikram etti.

BAŞKAN TUGAY: BALIKÇILARIN GÖZLEMİ BİZİM İÇİN DEĞERLİ

İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, dip tarama çalışmalarının hızla ilerlediğini belirterek, 'Çalışmalarımız 4,5 milyon tona ulaşıncaya kadar aralıksız sürecek. Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndayız. Dip temizliğiyle birlikte buradaki balık sayısının arttığını görüyoruz. Balıkçılar da daha büyük balıkları görmeye başladıklarını söylüyor. Onların bu gözlemleri bizi çok mutlu ediyor. Yapılan çalışmanın sonuçlarını sahada görmek bizim için gerçekten çok değerli. Körfezin geçen yıllara göre hızla temizlendiğini biz de gözlemliyoruz. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu değişim çok daha belirgin hale gelecek. Bulunduğumuz bölge, denizin en fazla sığlaştığı ve alüvyonun en yoğun biriktiği alanlardan biri olduğu için çalışmalarımızı burada yoğunlaştırdık. Tarama faaliyetleri etaplar halinde devam edecek. İZSU ekiplerimize teşekkür ediyorum. Büyük emek gerektiren bir çalışma yürütüyorlar. Üstelik bu çalışma, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZSU'nun tamamen kendi bütçesiyle gerçekleştiriliyor. Biz tertemiz bir Körfez hayal ediyoruz ve bu hedef doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz' diye konuştu.

'25-30 YIL SONRA YENİDEN JUMBO KARİDES GÖRDÜK'

11 yaşından bu yana baba mesleği balıkçılıkla uğraştığını belirten Mavişehir Şemikler Su Ürünleri Kooperatifi yöneticilerinden Alp Sarıca, dip tarama çalışmalarının deniz yaşamına etkisini yıllara dayanan deneyimleriyle gözlemlediklerini söyledi. Sarıca, 'Körfez'de yürütülen dip tarama ve temizlik çalışmaları, balık popülasyonunda belirgin bir artış sağladı. Bunun farkındayız ve değişimi her gün denizde birebir görüyoruz. En önemlisi ise 25-30 yıl önce büyüklerimizin avladığı, daha sonra tamamen kaybolduğunu düşündüğümüz jumbo karidesin yeniden ortaya çıkması oldu. Su ürünleri avcılığı yapan arkadaşlarımız artık bu karideslerden gelir elde etmeye başladı. Bu gelişme hem bizler hem de halkımız adına gerçekten sevindirici' dedi.

'GEDİZ İÇİN DE ACİL ADIM ATILMALI'

Körfez'deki olumlu gelişmelerin yanı sıra Gediz Deltası'ndaki kirliliğe de dikkat çeken Alp Sarıca, yetkililere çağrıda bulundu. Sarıca, 'Körfez'in birçok noktasında avcılık yapıyoruz. Ancak Gediz Nehri'nin denize döküldüğü bölgede çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Eskiden burada selvi otu ve tentürdiyot otu olarak bildiğimiz deniz bitkileri vardı. Artık onları göremiyoruz; kokularını bile alamıyoruz. Bugün Gediz, adeta çöplüğe dönmüş durumda. Öyle noktalar var ki ilerlerken burnunuzu kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Bu tablo, gelecek nesiller adına bizi derinden üzüyor. Dileğimiz, yetkililerin bu soruna da bir an önce çözüm üretmesi' diye konuştu.

'KARİDES YENİDEN AĞLARIMIZA GİRMEYE BAŞLADI'

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Şahin Uygur, deniz tabanında yürütülen dip tarama çalışmalarının avcılığı doğrudan etkilediğini belirterek, 'Bu çalışmaların çok büyük faydasını gördük. Daha önce burada karides yoktu. Şimdi yeniden ağlarımıza karides takılmaya başladı. Arkadaşlarımız avlıyor. Gerçekten çok lezzetli bir karides. Suyumuz berraklaştı, koku kayboldu. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü buralar gözle görülür biçimde temizlendi ve daha da iyi olacağına inanıyorum. Lidaki, barbun ve kefal gibi türlerin popülasyonunda belirgin artış var. Sabahın erken saatlerinde kıyıya geldiğinizde kıyılar balıkla dolu oluyor. Geçmişte karşılaştığımız ölü balık görüntülerini artık görmek istemiyoruz. Dip taramasıyla birlikte deniz derinleşti, su sirkülasyonu arttı. Bu da denizin kendini yenilemesine katkı sağladı. Biz bunu yıllardır denizde olan insanlar olarak birebir gözlemliyoruz' ifadelerini kullandı.

TARAMA ÇALIŞMALARI ETAP ETAP SÜRÜYOR

İZSU tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar Körfez'de 1 milyon 350 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla toplam 4,5 milyon ton çamurun taranması hedefleniyor.

Proje özellikle Körfez'in kuzey aksında yıllar içinde biriken alüvyonun temizlenmesini, su sirkülasyonunun artırılmasını ve deniz ekosisteminin yeniden güçlenmesini amaçlıyor. Tarama faaliyetleri etaplar halinde devam ediyor.