Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş tarafından işletilen plajlar, yaz sezonunda temizliği, güvenliği ve sosyal donatılarıyla yoğun ilgi görüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'in eşsiz kıyılarını vatandaşların daha güvenli, temiz ve konforlu şekilde kullanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken; çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor.

Kentin farklı noktalarında hizmet veren plajlar, hem Mersinlilere hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlere huzurlu bir tatil ortamı sunuyor.

DEMİR: 'MERSİN SAHİLLERİNİ HERKES İÇİN KEYİFLİ VE ERİŞİLEBİLİR YAŞAM ALANLARINA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Denizkızı Turizm A.Ş Saha Koordinatörü Hasan Demir, Mersin'in birbirinden güzel sahillerinde vatandaşları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek; plajların temizlik, doğal güzellik ve düzenli yapısıyla öne çıktığını söyledi.

Plajlarda deniz suyu kalitesi, çevre temizliği ve güvenliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Demir; vatandaşların yararlanabileceği kafeler, spor sahaları, piknik alanları ve engelli bireylerin rahatlıkla kullanabileceği düzenlemelerle, herkes için konforlu bir tatil ortamı oluşturduklarını kaydetti.

Sezon öncesinde tüm hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Demir, 'Plajlarımızda şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini ve dinlenme alanları gibi hizmetleri vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Susanoğlu'nda 2 ve Kızkalesi'nde 2 olmak üzere toplamda 4 tane mavi bayraklı plajımız bulunuyor. Bunun yanı sıra Susanoğlu, Yapraklıkoy, Akkum, Kumkuyu, Sultankoyu ve Töbank plajlarımızda kafeler, spor sahaları ve piknik alanları ile cankurtaran ekiplerimiz yurttaşlarımızın hizmetinde. Amacımız, herkesin plajlarımızdan eşit ve yüksek konforla faydalanabilmesi' dedi. Demir, Kızkalesi plajı için de hazırlık çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını da sözlerine ekleyen Demir, 'Plajlarımızın temizliği, düzeni ve uygun fiyatlı hizmet anlayışımız büyük takdir görüyor. Okulların kapanmasıyla birlikte, plajlarımız daha yoğun ilgi görmeye başladı. Türkiye'nin tüm illerinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yaz sezonu boyunca hizmet kalitemizi koruyarak, daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.