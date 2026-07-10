Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında, il merkezine bağlı köy ve mahallelerde yürütülen DSİ yatırımları muhtarların katılımıyla kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Önder Bozkurt, vali yardımcıları, Devlet Su İşleri yetkilileri ile il merkezine bağlı köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla DSİ yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, merkez köy ve mahallelerde devam eden ve planlanan sulama, taşkın koruma ve dere ıslahı çalışmaları ele alındı. DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve teknik ekibi tarafından yürütülen projeler, sahadaki mevcut durum ve planlanan yatırımlara ilişkin kapsamlı bilgilendirme sunumu yapıldı.

MUHTARLARIN TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLENDİ

Toplantıda köy ve mahalle muhtarları, bölgelerinde yaşanan ihtiyaçları, sulama taleplerini, taşkın riski bulunan alanlara ilişkin beklentilerini ve dere ıslahı konusunda öncelikli gördükleri konuları aktardı. Vatandaşların günlük yaşamını, tarımsal üretimi ve yerleşim alanlarının güvenliğini doğrudan ilgilendiren başlıklar, ilgili kurumların teknik değerlendirmeleriyle birlikte ele alındı. Böylece yatırımların sahadan gelen talepler doğrultusunda daha etkin ve planlı şekilde yürütülmesi hedeflendi.

Vali Önder Bozkurt, toplantıda kamu kurumları, yerel yönetimler ve muhtarlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti. Ağrı'nın ihtiyaçlarına yönelik yatırımların planlı, verimli ve vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürüleceğini belirten Bozkurt, özellikle köy ve mahallelerde altyapı güvenliği, su yönetimi ve taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların yakından takip edileceğini ifade etti.

Ağrı Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen toplantının, il merkezine bağlı köy ve mahallelerde DSİ yatırımlarının daha sağlıklı ilerlemesi açısından önemli bir istişare zemini oluşturduğu değerlendirildi. Sulama, dere ıslahı ve taşkın koruma projelerinin, hem tarımsal üretime katkı sunması hem de yerleşim alanlarında güvenli yaşam koşullarını güçlendirmesi bekleniyor.