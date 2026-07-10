İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'nın iç kesimlerini sahil bisiklet yoluna bağlayacak 2,4 kilometrelik yeni bisiklet yolu ve çevre düzenlemesi projesini başlattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'yı kesintisiz bisiklet ulaşımıyla buluşturacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. 1671. Sokak üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında bisiklet yolu, yürüyüş güzergâhı, oyun ve spor alanları ile yeşil dokuyu kapsayan kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'yı kesintisiz bisiklet ulaşımıyla buluşturacak ve sosyal yaşam alanlarını yenileyecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

İzmir'in en uzun sokağı olma özelliğini taşıyan, İZBAN hattı boyunca uzanan 1671. Sokak'ta yürütülecek çalışmalar kapsamında bisiklet yolu oluşturulurken yürüyüş güzergâhı ile sosyal donatı alanları da baştan sona yenilenecek.

Çalışmalar öncesinde günün erken saatlerinde proje alanına gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, güzergahta incelemelerde bulunarak teknik ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Tugay'a incelemeleri sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Hakan Uzun, Halit Çelik ile ilgili daire başkanları eşlik etti. Girne Bulvarı'ndan başlayarak güzergahı adım adım gezen Başkan Tugay, projenin uygulama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'1671. SOKAK BAŞTAN SONA YENİLENECEK'

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay, '1671. Sokak üzerindeki bu alan daha önce sosyal ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmiş güzel bir hat. Ancak artık yenilenmeye ihtiyacı var. Oyun alanlarının, çocuk parklarının, peyzaj düzenlemelerinin ve güzergah üzerindeki tüm kentsel donatıların yenilenmesi gerekiyor. Bu hattın aynı zamanda bisiklet yolu olarak da kullanılmasını istiyoruz. Bisiklet kullanıcılarından da bu yönde talepler geliyor. Bu güzergah sayesinde Karşıyaka Çarşı, Girne Bulvarı ve Bostanlı arasında kesintisiz bisiklet ulaşımı sağlanabilecek. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı. Çalışmanın detaylarını yerinde görmek için sabah buraya geldim. Çok yakında uygulamaya başlayacağız. Birkaç ay içinde buradaki yaşam alanlarının önemli ölçüde iyileşeceğini, her şeyin insanların daha çok hoşuna gidecek hale geleceğini söyleyebilirim' ifadelerini kullandı.

2,4 KİLOMETRELİK YENİ BİSİKLET HATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında bisiklet yolu, 1671. Sokak'ın Girne Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak Karşıyaka, Alaybey ve Naldöken İZBAN istasyonları üzerinden Alaybey Tersanesi önünden sahildeki bisiklet yoluna bağlanacak. Toplam 2 bin 400 metre uzunluğundaki güzergâhın Girne Bulvarı ile Alaybey İZBAN İstasyonu arasındaki bölümü ayrılmış bisiklet yolu olarak hizmet verecek. Alaybey ile Naldöken İZBAN istasyonları arasındaki bölüm ise paylaşımlı bisiklet yolu olarak düzenlenecek. Güzergâh, Naldöken İZBAN İstasyonu'nun ardından Yalı Bulvarı Viyadüğü'nün altından geçerek sahil bisiklet yoluyla birleşecek. Böylece İzmirliler, sahil rotasının yanı sıra Karşıyaka'nın iç kesimlerine de kesintisiz ve güvenli bisiklet ulaşımı sağlayabilecek.

1671. SOKAK'A YENİ BİR ÇEHRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolu projesi kapsamında 1671. Sokak'ın Girne Bulvarı ile Alaybey İZBAN İstasyonu arasında kalan yürüyüş güzergâhını baştan sona yenileyecek. Alaybey, Bahariye, Tuna, Donanmacı, Aksoy ve Bahriye Üçok mahallelerinden geçen güzergâhta yaya konforu artırılırken sosyal yaşam alanları da modern bir görünüme kavuşturulacak. Çalışmalar kapsamında yeni oturma alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları ve çağdaş kent mobilyalarıyla donatılmış sosyal kullanım alanları oluşturulacak. Peyzaj düzenlemeleriyle güzergâhın yeşil dokusu güçlendirilerek daha estetik ve nitelikli bir yaşam koridoru oluşturulacak.