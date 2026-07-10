İzmir Bornova Belediyesi, Temmuz ayı boyunca düzenleyeceği Açık Hava Sineması Yaz Animasyon Film Günleri ile çocukları ve ailelerini ücretsiz film gösterimlerinde buluşturacak.

İZMİR (İGFA) - Altı farklı mahallede saat 21.00'de başlayacak gösterimlerde çocuklara patlamış mısır ve limonata ikram edilecek. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm Bornovalıları mahalle kültürünü yeniden yaşatacak bu keyifli yaz akşamlarına davet etti.

Bornova Belediyesi, yaz akşamlarını çocuklar ve aileleri için unutulmaz anılara dönüştürüyor. Temmuz ayı boyunca düzenlenecek Açık Hava Sineması Yaz Animasyon Film Günleri kapsamında birbirinden sevilen animasyon filmleri Bornova'nın farklı mahallelerinde ücretsiz olarak gösterilecek. Tüm gösterimler saat 21.00'de başlayacak. Etkinliklerde çocuklara patlamış mısır ve limonata ikramı da yapılacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaz aylarını kültür ve sanat etkinlikleriyle renklendirmeye devam ettiklerini belirterek, 'Çocuklarımızın aileleriyle birlikte güvenli ve keyifli bir yaz akşamı geçirmelerini istiyoruz. Açık hava sineması, geçmişin sıcak mahalle kültürünü yeniden yaşatırken çocuklarımızı da birbirinden güzel filmlerle buluşturacak. Tüm Bornovalıları bu güzel yaz akşamlarında birlikte olmaya davet ediyorum.' dedi.