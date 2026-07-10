Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle AKSA Doğalgaz, Çatalpınar, Kabataş, Mesudiye, İkizce, Çaybaşı ve Fatsa'nın Bolaman Yeni Pazar Mahallesi'nde doğalgaz altyapı çalışmalarına başlayacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Akkuş'ta gerçekleştirilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Başkan Güler, doğalgaz yatırımları kapsamında yer tahsislerinin tamamlandığı yeni çalışma alanlarını açıkladı.

Buna göre Çatalpınar, Kabataş, Mesudiye, İkizce, Çaybaşı ilçeleri ile Fatsa'nın Bolaman Yeni Pazar Mahallesi doğalgaz yatırım programına alındı.

BAŞKAN GÜLER: 'ZORLU COĞRAFİ ŞARTLARA RAĞMEN ÖNEMLİ YATIRIMLARIN HAYATA GEÇİRDİK'

Başkan Güler, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ordu'nun doğalgaz hizmeti alan il sayıları arasında örnek konuma geldiğini belirterek, zorlu coğrafi şartlara rağmen önemli yatırımların hayata geçirildiğini söyledi.

'Doğalgaz çalışmalarında Ordu bütün ilçeleriyle listeye girmiş oldu. Bazı iller bu konuda bu kadar şanslı olmadı. Yapılacak bu son çalışmalar neticesinde Ordu'nun 19 ilçesinin tamamına yakını doğalgazdan faydalanmış olacak. Bu kadar zor bir coğrafyada bu yatırımları gerçekleştirmek kolay değil' diyen Güler, sürece destek veren kurumlara teşekkür etti.

ÇAMAŞ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Doğalgaz çalışmalarının devam ettiği Çamaş ilçesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Güler, ilçe belediyesinin altyapı hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Başkan Güler, 'Çamaş ilçemizi de doğalgaz ağına dahil etmek için belediyemiz gerekli altyapı çalışmalarını tamamladı. Biz de ilgili firma ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Amacımız Çamaş'ta da doğalgaz çalışmalarını en kısa sürede başlatmak' dedi.