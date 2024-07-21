Kayseri Talas Belediyesi tarafından yayınlanan ‘Kayseri Girne Hattı’ kitabının tanıtımı Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programla yapıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, şehir protokolü ve Kıbrıs gazilerinin katılımıyla düzenlenen program, harekat günlerini yansıtan video gösterimi ile başladı.

“BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİNİZ VAR”

Programda ilk konuşmayı yapan Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Yalçın; harekat dönemindeki çocukluk anısına dikkat çekerek, “Ben 14 yaşındaydım, meydanda dükkanımız vardı. Kıbrıs Barış Harekatı olacak diye hem giderken hem de gelince askerlerimiz o zaman bir resmi geçit yaptı. Yüzü sıcaktan yanmış komutanımız bir konuşma yapmıştı ve kadın erkek herkes çok duygulanmıştı. O günlerden bugüne emeği geçenlerden Allah razı olsun. Sizin hatıralarınızı bir araya getirmek üzere bir çalışma yapmış olan Ahmet Sıvacı kardeşime teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesindeyken bu işi başlatmıştık ama kısmet bu seneymiş. Sizin hatıralarınızdan oluşan albüm tadındaki bu kitabı bastırdık ve sizlere takdim ettik. Güzel bir eser oldu, bu nedenle mutluyuz, gururluyuz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var” dedi.

“KAHRAMANLIK HİKAYELERİNİZLE BÜYÜDÜK”

Programda konuşan Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Dr. Gökçe Yükselen Peler; Kıbrıs gazilerine duyduğu minnettarlığı dile getirerek, “Tarifi imkansız duygular içerisindeyim. Ben Kıbrıslıyım, siz çıkarma yaptıktan 1 yıl sonra dünyaya geldim. Siz o kahramanlığı yapmasaydınız ben bugün burada bu konuşmayı yapıyor olamayacaktım. Sizler öyle bir anda geldiniz ki sizlere çok şey borçluyuz. Biz sizin kahramanlık hikayelerinizle büyüdük” dedi.

BÜYÜKKILIÇ’TAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yayınlanan kitaba dikkat çekerek, “Talas Belediye Başkanımızı böyle anlamlı çalışma yaptığı için, barış harekatı ile ilgili değerlerimizi geleceğe taşıdığı için teşekkür ediyorum. Ben Girne Askeri Hastanesinde uzman hekim olarak askerliğimi yaptım. 14 ay Kıbrıs’ta kaldım, çok hatıralarımız oldu. Kıbrıs’taki Türk vatandaşlarımız ve asker dostlarımızla, oraya yerleşmiş olan komutanlarımızla hep o hatıraları gördük yaşadık dinledik” diye konuştu.

“BU MİLLETİN SABRI İLE OYNANMAZ”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de “Kıbrıs harekatı bize bir şey gösteriyor; bu milletin sabrı ile oynanmaz. Bu vefanın gösterilmesi açısından Büyükşehir Belediye Başkanımızla, garnizon komutanımızla sizin yanınızdayız. Siz kahramanlık yaptınız, evladınızda vefasını gösterdi. Talas Belediye Başkanımızı ve yazarımız Ahmet Sıvacı’yı sonsuz kere kutluyor, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Programa katılan Kıbrıs gazileri de kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, “Mustafa Yalçın başkanımız sağolsun hatıralarımızın olduğu kitabı basarak bizi onore etti. Valimiz, belediye başkanımız, komutanımız da bu akşam bizimle birlikte olarak vefasını gösterdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.