Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile 2024 yılına ait Sayıştay raporlarını görüşme takvimi netleşti. Sürecin yaklaşık bir ay süreceği açıklandı.
ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanlığı'na sunulan ve komisyona havale edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 yılına ilişkin Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarının, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülme takvimi açıklandı.
Komisyon görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılacak sunumla başlanacak.
TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre; sunum tarihi 23 Ekim Çarşamba, saat 14.30 olarak belirlendi.
Bu sunumun ardından bir hafta hazırlık ara verilecek. Komisyon, 30 Ekim Salı günü bütçenin genelini ele alacak.
Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesap görüşmeleri 28 Kasım Cuma günü tamamlanacak.
Komisyonun her gün saat 10.00'da başlayacağı, özellikle pazartesi günlerinin saat 11.00'de toplanacağı duyuruldu.
Söz konusu takvimin ardından görüşülen bütçe teklifi ve kesin hesap kanunu, Aralık ayında TBMM Genel Kurulu'na taşınacağı kaydedildi.
İşte bütçe maratonu takvimi
|TARİH
|GÜN/SAAT
|KAMU İDARELERİ
|23/10/2025
|Perşembe
Saat: 14:30
|2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Yürütme Tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna Sunuluşu
|30/10/2025
|Perşembe
Saat: 10:00
|2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları Üzerinde Görüşmeler
|31/10/2025
|Cuma
Saat: 10:00
|-TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (Bütçe + Kesin Hesap)
-Kamu Denetçiliği Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-SAYIŞTAY (Bütçe + Kesin Hesap)
|04/11/2025
|Salı
Saat: 10:00
|-SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Türk Standardları Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-Türk Patent ve Marka Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-Türkiye Bilimler Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Türkiye Uzay Ajansı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Kalkınma Ajansları Denetim Raporları (Ankara, Bursa Eskişehir Bilecik, Karacadağ, Trakya, Zafer)
|05/11/2025
|Çarşamba
Saat: 10:00
|-TİCARET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Helal Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Rekabet Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
|06/11/2025
|Perşembe
Saat: 10:00
|-HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Gelir İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Türkiye İstatistik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Sermaye Piyasası Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Kamu İhale Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Sayıştay Raporu)
-Yatırımcı Tazmin Merkezi (Sayıştay Raporu)
-Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi (Sayıştay Raporu)
|07/11/2025
|Cuma
Saat: 10:00
|-ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Nükleer Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
|11/11/2025
|Salı
Saat: 10:00
|-ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Bütçe+ Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Mesleki Yeterlilik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-Sosyal Güvenlik Kurumu (Sayıştay Raporu)
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Sayıştay Raporu)
|12/11/2025
|Çarşamba
Saat: 10:00
|-AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
|13/11/2025
|Perşembe
Saat: 10:00
|-GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Spor Toto Teşkilat Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
|14/11/2025
|Cuma
Saat: 10:00
|-KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Vakıflar Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Atatürk Araştırma Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Atatürk Kültür Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Türk Dil Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Türk Tarih Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Kapadokya Alan Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-Uludağ Alan Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
|17/11/2025
|Pazartesi
Saat: 11:00
|-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Emniyet Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Jandarma Genel Komutanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Sahil Güvenlik Komutanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Göç İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
|18/11/2025
|Salı
Saat: 10:00
|-ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Karayolları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
|19/11/2025
|Çarşamba
Saat: 10:00
|-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Avrupa Birliği Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Türk Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) (Sayıştay Raporu)
|20/11/2025
|Perşembe
Saat: 10:00
|-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Yükseköğretim Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Yükseköğretim Kalite Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
-Üniversiteler (Özel Bütçe), (127 Bütçe + 127 Kesin Hesap + 100 Sayıştay Raporu)
|21/11/2025
|Cuma
Saat: 10:00
|-SAĞLIK BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap +Sayıştay Raporu)
-Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
|24/11/2025
|Pazartesi
Saat: 11:00
|-TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Orman Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Türkiye Su Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe)
-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Sayıştay Raporu)
|25/11/2025
|Salı
Saat: 10:00
|-ADALET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Hakimler ve Savcılar Kurulu (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-Türkiye Adalet Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-Kişisel Verileri Koruma Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-ANAYASA MAHKEMESİ (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-YARGITAY (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-DANIŞTAY (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
|26/11/2025
|Çarşamba
Saat: 10:00
|-MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
|27/11/2025
|Perşembe
Saat: 10:00
|-ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-İklim Değişikliği Başkanlığı (Bütçe+ Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Kentsel Dönüşüm Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Türkiye Çevre Ajansı (Sayıştay Raporu)
|28/11/2025
|Cuma
Saat: 10:00
|-CUMHURBAŞKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
-İletişim Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Diyanet İşleri Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Devlet Arşivleri Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Savunma Sanayi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Sayıştay Raporu)
-Yatırım Ofisi Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
-Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
-Finans Ofisi Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
-İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
----------------------------------------------------------------------------------------
-2026 YILI GELİR BÜTÇESİ
-2026 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TEKLİFİ MADDELERİ
-2024 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TEKLİFİ MADDELERİ
TBMM TV PARLAMENTOLAR ARASI İLİŞKİLER KÜTÜPHANE VE ARŞİV ANAYASA VE İÇTÜZÜK SİTESİ KANUN VE KARAR BİLGİ SİSTEMİ E-DİLEKÇE BİLGİ EDİNME