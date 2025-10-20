23/10/2025 Perşembe

Saat: 14:30 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Yürütme Tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna Sunuluşu

30/10/2025 Perşembe

Saat: 10:00 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları Üzerinde Görüşmeler

31/10/2025 Cuma

Saat: 10:00 -TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (Bütçe + Kesin Hesap)

-Kamu Denetçiliği Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-SAYIŞTAY (Bütçe + Kesin Hesap)

04/11/2025 Salı

Saat: 10:00 -SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Türk Standardları Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

-Türk Patent ve Marka Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

-Türkiye Bilimler Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Türkiye Uzay Ajansı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

-GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

-Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Kalkınma Ajansları Denetim Raporları (Ankara, Bursa Eskişehir Bilecik, Karacadağ, Trakya, Zafer)

05/11/2025 Çarşamba

Saat: 10:00 -TİCARET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Helal Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Rekabet Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

06/11/2025 Perşembe

Saat: 10:00 -HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Gelir İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Türkiye İstatistik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Sermaye Piyasası Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Kamu İhale Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

-Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Sayıştay Raporu)

-Yatırımcı Tazmin Merkezi (Sayıştay Raporu)

-Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi (Sayıştay Raporu)

07/11/2025 Cuma

Saat: 10:00 -ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Nükleer Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

11/11/2025 Salı

Saat: 10:00 -ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Bütçe+ Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Mesleki Yeterlilik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

-Sosyal Güvenlik Kurumu (Sayıştay Raporu)

-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Sayıştay Raporu)

12/11/2025 Çarşamba

Saat: 10:00 -AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

13/11/2025 Perşembe

Saat: 10:00 -GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Spor Toto Teşkilat Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

14/11/2025 Cuma

Saat: 10:00 -KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Vakıflar Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Atatürk Araştırma Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Atatürk Kültür Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Türk Dil Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Türk Tarih Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Kapadokya Alan Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

-Uludağ Alan Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

17/11/2025 Pazartesi

Saat: 11:00 -İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Emniyet Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Jandarma Genel Komutanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Sahil Güvenlik Komutanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Göç İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

18/11/2025 Salı

Saat: 10:00 -ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Karayolları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

19/11/2025 Çarşamba

Saat: 10:00 -DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Avrupa Birliği Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Türk Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) (Sayıştay Raporu)

20/11/2025 Perşembe

Saat: 10:00 -MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Yükseköğretim Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Yükseköğretim Kalite Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)

-Üniversiteler (Özel Bütçe), (127 Bütçe + 127 Kesin Hesap + 100 Sayıştay Raporu)

21/11/2025 Cuma

Saat: 10:00 -SAĞLIK BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap +Sayıştay Raporu)

-Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

24/11/2025 Pazartesi

Saat: 11:00 -TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Orman Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Türkiye Su Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe)

-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Sayıştay Raporu)

25/11/2025 Salı

Saat: 10:00 -ADALET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Hakimler ve Savcılar Kurulu (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

-Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

-Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

-Türkiye Adalet Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

-Kişisel Verileri Koruma Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

-ANAYASA MAHKEMESİ (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-YARGITAY (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-DANIŞTAY (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

26/11/2025 Çarşamba

Saat: 10:00 -MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

27/11/2025 Perşembe

Saat: 10:00 -ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-İklim Değişikliği Başkanlığı (Bütçe+ Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Kentsel Dönüşüm Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

-Türkiye Çevre Ajansı (Sayıştay Raporu)