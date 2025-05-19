19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışı ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yıl kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yıl kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı.

Resmi tören; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. Tören, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay’ın anıta çelenk koymasıyla sona erdi.

Resmi Törene katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik törenin ardından “Cumhurbaşkanı adayımızı Silivri zindanından alacağız. Erken seçim sandığını milletin önüne getireceğiz” dedi.

“BAŞKASINA UYGULANAN ADALET BİZE DE UYGULANSIN”

Resmi törenin ardından, İBB’nin organize ettiği kutlama programı başladı. Kutlamada, Silivri’de tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve adalet çağrısı yapıldı. İBB Başkanvekili Eslan, İBB çelengini, dakikalarca süren alkışlar eşliğinde Atatürk anıtına bıraktı.

Üzerinde “Millet büyüktür” ibaresinin yer aldığı CHP çelengi de CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara tarafından anıta konuldu.

Çelenk töreninin ardından açıklama yapan Aslan, 15,5 milyon vatandaşın oyuyla cumhurbaşkanı adayı olan İBB Başkanı İmamoğlu’nun, Silivri’den, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için yola çıktığını vurgulayarak “Maalesef, İstanbul halkının üç kez üst üste oylarıyla seçilmiş, demokrasiden, hukuktan bahsedilen bir ülkede, halkın oyuyla seçilmiş bir kişi, Sayın Ekrem İmamoğlu, şu an tutuklu. Esir edilmiş durumda Silivri zindanlarında. Bilmemiz gereken şey şu: Biz, Cumhuriyeti kuran partinin çocuklarıyız. Bizim istediğimiz bu ülkede tek şey, hukuk ve adalet. Bize uygulanan adalet başkasına, başkasına uygulanan adaletin de bize uygulanmasını istiyoruz” diye konuş

"ADAYIMIZI SİLİVRİ ZİNDANINDAN ALACAĞIZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik de “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, yine fakru zaruret içerisinde, yine bugün Cumhuriyet'in kurumları aşındırılıyor ve Cumhuriyetin demokrasisi zedeleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ilan ettikten sonra, Cumhuriyeti gençlere armağan etmişti. Bugün ikinci yüzyılında, ülkenin içinde bulunduğu durumda, mücadelede yine gençler en öndeler" dedi.

Gençler, inançlı ve kararlı biçimde demokrasi mücadelesini verdiğini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

- Tam bağımsız bir Türkiye'nin mücadelesini veriyorlar. Bu mücadeleyi gençlerimizle birlikte vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı Silivri zindanından alacağız. Bütün siyasi tutsakları Silivri zindanından alacağız. Erken seçim sandığını milletin önüne getireceğiz. Ve Türkiye'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetin kurumlarını yeniden inşa edeceğiz. Bu toprakları demokrasiyle yeniden buluşturacağız.