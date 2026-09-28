Osmaniye'nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, okul bahçesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı, saldırıyla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığını ve iki müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Okulda eğitime 2 gün ara verildi.

ANKARA (İGFA) - Osmaniye'nin Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi'nde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Bilgili, okul bahçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Bilgili'nin yeğeni olduğunun öğrenildiği belirtildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Bakanlığın açıklamasına göre, olay sırasında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik görevlisi bulunuyordu. 'Şizofreni' tanısı bulunan 41 yaşındaki şüpheli A.B. okul bahçesine girdiği, saldırının öğrencilerin derste olduğu sırada bahçedeki kameriye alanında gerçekleştiği bildirildi. Güvenlik personelinin saldırıya müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdiği, ardından emniyet birimlerince gözaltına alındığı açıklandı.

İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, emniyet ve sağlık ekipleri başta olmak üzere ilgili kurumların harekete geçtiğini ve kapsamlı bir tahkikat başlatıldığını duyurdu.Çalışmaları koordine etmek üzere bir bakan yardımcısı ile iki genel müdürün Osmaniye'ye gönderildiği, ayrıca iki Bakanlık müfettişinin olayın tüm yönleriyle incelenmesi için görevlendirildiği bildirildi.

OKULDA EĞİTİME İKİ GÜN ARA

Saldırıdan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin sahada rehabilitasyon çalışmalarına başladığı belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Farabi Anadolu Lisesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 28-29 Eylül tarihlerinde iki gün ara verildi.