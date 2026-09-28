Ali Dağı'nın zirvesinde yeşile kırmızı renk katan ağaç, meyveleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi'nin Ali Dağı 360 Kafe bahçesinde yetişen süs elması ağacı, meyveleriyle dikkat çekici bir görüntü oluşturdu. Dallarını adeta kırmızı meyve kümeleriyle dolduran ağaç, Ali Dağı'nın doğal güzelliğine renk kattı.

DALLAR MEYVEYLE DOLDU

Ali Dağı 360 Kafe bahçesinde bulunan süs elması ağacında oluşan çok sayıdaki küçük elma, sonbahar birlikte belirginleşti. Yeşil yaprakların arasından yükselen kırmızı ve kızıl tonlardaki meyveler, ortaya kartpostallık bir manzara çıkardı.

Özellikle ağacın dallarını yoğun biçimde kaplayan meyveler, Ali Dağı 360 Kafe'ye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Doğal peyzaj içerisinde yetişen süs elması, hem bulunduğu alanın görsel zenginliğini artırıyor hem de Ali Dağı'nın kendine özgü atmosferine farklı bir güzellik katıyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR KAFE

Talas Belediyesinin Ali Dağı 360 Kafe tesisi, etkileyici manzarasının yanı sıra doğal dokusuyla da dikkat çekiyor. Bahçedeki bitki ve ağaçlar farklı mevsimlerde ortaya çıkardıkları görüntülerle ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunarken, meyve veren süs elması ağacı da bu doğal güzelliklerin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Kırmızı meyvelerle adeta süslenen ağaç, Ali Dağı 360 Kafe bahçesinde sonbaharın renklerini şimdiden hissettiren doğal bir tablo oluşturdu.