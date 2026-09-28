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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli işlem uygulandı.

Soruşturma kapsamında Düzce, Bursa ve Tekirdağ' da belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, icra dosyalarında bulunan paraların sahte mühür ve kaşeler kullanılarak üçüncü kişilere usulsüz şekilde aktarıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın icra dosyalarındaki paraların sahte mühürle usulsüz aktarıldığı iddiasıyla Düzce, Bursa ve Tekirdağ'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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