Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin ilk millî Askerî Tip Sertifikası'na sahip insanlı uçağı yeni nesil HÜRKUŞ'un Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı. Görgün, uçakta yerlilik oranının yüzde 80'e kadar ulaştığını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki projelerinden yeni nesil HÜRKUŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Ankara'da TUSAŞ'ta gerçekleştirilen teslimata ilişkin yaptığı açıklamada, HÜRKUŞ'un Türkiye'nin ilk millî Askerî Tip Sertifikası'na sahip insanlı uçağı olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Görgün, özgün tasarımla geliştirilen HÜRKUŞ'ta yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaşıldığını belirterek, projede elde edilen bilgi ve tecrübenin HÜRJET ve KAAN gibi yeni nesil platformlara aktarılacağını ifade etti.

'PİLOTLARIMIZ HÜRKUŞ'TA YETİŞECEK'

HÜRKUŞ'un Türk havacılık tarihindeki sembolik önemine de değinen Görgün, uçağın adını Türk havacılığının öncülerinden Vecihi Hürkuş'tan aldığını hatırlattı. Prof. Dr. Haluk Görgün, 'Pilotlarımız HÜRKUŞ'ta yetişecek, HÜRJET'te ustalaşacak, KAAN'la Gök Vatan'ı koruyacak' ifadelerini kullandı.

HÜRKUŞ'un yalnızca Türkiye'de değil, dost ve müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinde de görev yapmasının hedeflendiğini belirten Görgün, yakın zamanda ihracat sözleşmeleri imzalanacağına inandığını söyledi. Prof. Dr. Haluk Görgün, projeye katkı sağlayan başta TUSAŞ olmak üzere firmalara, mühendis ve teknisyenlere teşekkür ederek HÜRKUŞ'un Hava Kuvvetleri ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.