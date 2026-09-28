TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Borsa İstanbul'daki hareketler ve fon soruşturmasına ilişkin 'kim haksız kazanç sağladıysa hesap sorulmalı' dedi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için gittiği Portekiz yolculuğunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, gündemdeki fon krizi ve Borsa İstanbul'daki hareketler hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, söz konusu olayın çok sayıda vatandaşı etkilediğini belirterek, '3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptıysa, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir' ifadelerini kullandı.

'EKONOMİK GÜVENLİK MESELESİ'

Yaşananların sadece bir yolsuzluk ya da spekülasyon meselesi olmadığını söyleyen Kurtulmuş, konunun aynı zamanda ekonomik güvenlik boyutu bulunduğunu vurguladı. İlgili bakanlığın zamanında tedbir aldığını belirten Kurtulmuş, ekonomik güvenlik konusunda yeni tartışmaların önüne geçecek bir sürecin yönetilmesi gerektiğini dile getirdi. Savcılık sürecine ilişkin de konuşan Kurtulmuş, soruşturmaların titizlikle ve kısa sürede tamamlanması gerektiğini ifade ederek, 'Yapanın yanına kar kalmayacak bir kararlılıkla meselenin üstüne gidilecektir' dedi.

'KİMSE MAĞDUR EDİLMEMELİ'

Spot piyasadaki mağduriyetlere de değinen Kurtulmuş, fon dışındaki yatırımcıların da dikkate alınması gerektiğini söyledi. 'Bunlar artık bütün teferruatıyla incelenmeli. Kimsenin mağdur edilmeyeceği tedbirler oluşturulmalıdır' diyen Kurtulmuş, Türkiye'deki borsa yapısının çok derin olmadığını ve en küçük dalgalanmanın dahi geniş etkiler yaratabileceğini kaydetti.

Yerli ve yabancı yatırımcının güveninin zedelenmemesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, hukuki sürecin yanı sıra ekonomik güvenlik boyutunun da önemli olduğunu belirtti.

DOKUNULMAZLIK SORUSUNA YANIT

Bir soruya karşılık milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin sürecin belli olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığına bırakılmış bir inisiyatif bulunmadığını söyledi. Şu anda 1096 dokunulmazlık dosyasının Meclis'teki Karma Komisyon'da bulunduğunu belirten Kurtulmuş, gelen tezkerelerin usul gereği komisyona havale edildiğini ifade etti. Kurtulmuş ayrıca, hakkında konuşulan bazı isimlerle ilgili resmî bilgiye sahip olmadığını, kamuoyuna ve medyaya yansıyan bilgiler üzerinden değerlendirme yapabildiğini söyledi. Söz konusu dosyaların tamamının savcılık tarafından titizlikle incelenmesi gerektiğini vurguladı.