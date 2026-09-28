İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 473 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 286'sı tutuklanırken, 92 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 473 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 286'sı tutuklanırken, 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı.'



25 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarına: pic.twitter.com/KB6olexLdw — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 28, 2026

DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS AĞINA OPERASYON

Operasyonların; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi. Soruşturmalar kapsamında şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama ve kapora gibi çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şüpheliler arasında çocuklara ait müstehcen görüntü bulunduran, yasa dışı bahis ve kumar oynatan veya bu faaliyetlere para transferi ve reklam yoluyla aracılık eden kişilerin de bulunduğu bildirildi.

Ayrıca bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi.

Bakanlık, operasyonların ülke genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.