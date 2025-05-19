Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Avrupa'nın kalbinde düzenlenen önemli bir uluslararası organizasyonda vizyoner liderliğiyle dikkatleri üzerine çekti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletine bağlı Essen kentinde gerçekleşen Uluslararası İş Forumu, Ödül Töreni ve Avrupa Belediye Başkanları Konseyi Kuruluş Protokolü İmza Töreni, Tekin’in uluslararası alandaki güçlü temsil kabiliyetiyle ayrı bir anlam kazandı.

Uluslararası Entegrasyon Milletler Platformu (UEMP) ile Uluslararası Ticaret ve İş birliği Konseyi (ATİK) ortaklığında gerçekleşen organizasyon, Avrupa’da yerel yönetimler arası diyaloğu güçlendirmeyi amaçladı. Bu önemli etkinliğe farklı ülkelerden birçok bürokrat, akademisyen, iş insanı, sanatçı ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

ZEKİYE TEKİN’DEN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Programın ana gündem maddelerinden biri olan Avrupa Belediye Başkanları Konseyi Kuruluş Protokolünün imza töreninde, Zekiye Tekin de sahnedeki yerini aldı. Türkiye’yi temsil eden sayılı isimlerden biri olan Tekin, sadece Pazaryeri’ni değil, Türk yerel yönetim vizyonunu da Avrupa platformuna taşıdı.

Tekin, protokol kapsamında imzalanan iyi niyet mektubuna imza atan öncü isimler arasında yer aldı. İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Lord Qurban Hussain, Komrat Belediye Başkanı Serghei Anastasov, Komrat Üniversitesi Rektörü Serghei Zaharia, Kocaaliler Belediye Başkanı İlyas Delen, ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin ve ATİK Almanya Başkanı John Jennings gibi uluslararası aktörlerle birlikte bu tarihi imzaya katkı sundu.

Konuşmasında, yerel yönetimlerin sınırları aşan iş birliklerine açık olması gerektiğini vurgulayan Tekin, “Yerel kalkınma ancak küresel iş birliğiyle mümkün olur. Pazaryeri gibi küçük ama vizyoner ilçeler, dünyayla entegre olmalı.” sözleriyle alkış aldı.

ULUSLARARASI ALANDA KADIN LİDERLİĞİNE GÜÇLÜ BİR ÖRNEK

Zekiye Tekin’in bu etkinlikteki varlığı, kadınların yerel yönetimlerde ve uluslararası platformlarda artan etkisinin güçlü bir örneği olarak da öne çıktı. Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen katılımcılarla birebir temaslarda bulunan Tekin, yeni iş birliği fırsatları için görüşmeler gerçekleştirdi.

GALA VE ÖDÜL TÖRENİNDE ONURLANDIRILDI

İmza töreninin ardından gerçekleşen ödül takdiminde, Tekin’e etkinliğe sunduğu katkılar nedeniyle özel bir teşekkür plaketi verildi. Bu onurlandırma, onun etkinlikteki etkili duruşunun somut bir yansıması oldu.

Gecenin sonunda düzenlenen gala yemeği, katılımcıların sıcak ve samimi bir ortamda tanışma ve iş birliği görüşmelerini sürdürmesine olanak tanıdı. Tekin, bu bölümde de farklı ülkelerden gelen belediye başkanları ve yöneticilerle temaslarını sürdürdü.

ZEKİYE TEKİN: “PAZARYERİ’Nİ KÜRESEL AĞA DAHİL EDİYORUZ”

Zekiye Tekin’in Essen’deki bu diplomatik ve stratejik hamlesi, Pazaryeri’ni uluslararası ağlara entegre etme vizyonunun somut bir adımı olarak değerlendirildi. Avrupa Belediye Başkanları Konseyi’nin kuruluşunda imzası olan Tekin, bölgesel kalkınma için küresel vizyonla hareket eden liderler arasında yerini sağlamlaştırdı.