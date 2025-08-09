Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Taha Akgül, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a, ata sporumuz güreşe verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nde başarı dileklerini iletti.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, yaptığı açıklamada, güreşin Türk spor tarihinin en köklü ve başarılı branşı olduğuna dikkat çekerek: “Spor tarihimizin en başarılı branşı güreşin daha güçlü yarınlara ulaşmasında göstereceğiniz tüm çaba ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyor, kurul üyeliğinizde başarılar diliyorum.” dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, spora ve geleneksel değerlerimize katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek: “Güreş, milletimizin asırlardır gurur duyduğu, kültürümüzün ve spor tarihimizin en önemli miraslarından biridir. Yüksek İstişare Kurulu’nda görev almak, bu değerlere hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artıracaktır. Nazik temennileri ve destekleri için Taha Akgül’e şahsım ve Kayseri Şeker adına teşekkür ediyorum. Kayseri Şeker olarak hem Türk sporunun hem de ata sporlarımızın gelişmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker, spora ve sporcuya yönelik destek çalışmalarını önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceğini bildirdi.