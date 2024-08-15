2022’de halka açılan SUWEN, geçen sene olduğu gibi bu yıl da yatırımcılarına istikrarlı bir şekilde temettü getirisi sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 17 Mayıs’ta yaptığı duyuru ile 14 Ağustos’ta hesaplara yatırılmak üzere pay başına net 22,5 kuruş kar dağıtacak olan SUWEN, 2023 karından toplamda 50,4 milyon TL’lik net dağıtım gerçekleştirdi. SUWEN Genel Müdürü Ali Bolluk; “Ülkemiz ve dünya ekonomi dinamiklerinin zorlayıcı olduğu böyle bir dönemde yatırımcılarımıza temettü getirisi ayrıcalığını yaşatmaktan son derece gururluyuz. Sürdürülebilir büyüme stratejilerimiz ve mali disiplinimizin yanı sıra, son iki senedir istikrarlı temettü dağıtmamız, kurumsal bir şirket olma yolunda kaydettiğimiz ilerlemenin önemli bir göstergesi” dedi.

SUWEN olarak başarıyı finansal verilerin yanı sıra, iş süreçleri ve ekosistemlerinin sürdürülebilirliğine verdikleri katkıyla da değerlendirdiklerini belirten Genel Müdür Ali Bolluk “Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan bir şirket olarak, bu yeni dönemde iş süreçlerimizi sürdürülebilirlik odağında dönüştürme hedefiyle faaliyet gösterme yönünde kararlıyız. Önümüzdeki dönem öncelikli hedeflerimizden biri de Suwen’i, özgün ve kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir dünya markası haline getirmek. Bu doğrultuda, Türkiye’deki perakende ağımızı genişletmenin yanı sıra, ana ihracat pazarımız Ortadoğu ve Körfez Bölgesi ile orta ve uzun vadede çalışmalara odaklanmak ve Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya pazarlarında büyümek üzere yatırım planları yapıyoruz. Ayrıca, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımların iş dünyasında yarattığı dönüşümün farkındayız; bu alandaki global ve ulusal trendleri yakından takip ediyoruz “diye konuştu.