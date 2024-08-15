Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut’u ziyaret etti.KIRKLARELİ (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Kırklareli’nin ekonomisinin canlandırarak, istihdamın arttırılması için her platformda Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’ni anlattıklarını ifade eden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık; “Bizim tek amacımız ilimizde yaşayanların refah düzeylerini arttırarak, rahat bir yaşam sürmelerini temin etmektir. Bunun içinde tüm yönetim ve meclis üyelerimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katıldığımız tüm platformlarda Organize Sanayi Bölgemiz başta olmak üzere ilimizdeki yatırım imkanlarını bire bir yaptığımız temaslarımızda anlatıyoruz. Bu anlatımlarımız sayesinde ilimize yatırım yapmak isteyenler bizleri ziyaret ederek bilgiler alıyor” dedi.