Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, 'Tüm Zamanların En Güzel Şehri Bursa' mottosuyla kentin turizm potansiyelini Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen özel bir tanıtım programıyla uluslararası kamuoyuna sundu.

BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz adına konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Bursa'yı tanıttı.

Başkan Işık konuşmasında, 'Suudi Arabistan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimiz için Bursa; aile dostu yapısı,islami ve kültürel hassasiyetlere uygun hizmet altyapısı, doğa, alışveriş, sağlık ve kültür turizmini bir arada sunabilmesi, İstanbul'a yakınlığına rağmen sakin ve konforlu bir alternatif olması nedeniyle son derece güçlü bir destinasyondur. Bugün Bursa'da; Orta Doğu pazarına deneyimli oteller, Arapça bilen turizm profesyonelleri, ailelere özel konaklama ve alışveriş imkânları, uzun süreli konaklamaya uygun ürün çeşitliliği mevcuttur. Bu özellikler Bursa'yı, Suudi Arabistanlı misafirler için güvenilir, erişilebilir ve sürdürülebilir bir turizm merkezi haline getirmektedir' dedi.

Bursa'nın turizm potansiyelini öne çıkaran konuşmasında Başkan Işık, kamu kurumları, hava yolu şirketleri ve turizm sektörü ile ortak bir irade ve iş birliği çağrısında bulundu.