Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz ile birlikte Londra'da TC Büyükelçisi Ertaş, Başkonsolos Ulusoy, KKTC Büyükelçisi Mullahasan, FPA yöneticileri, Türk kökenli Milletvekili Çalışkan ve Türk kökenli Barones Hussein-Ece ile bir araya gelerek gazeteciliğin geleceği, uluslararası medya ilişkileri ve iş birliği olanakları ele alındı.

LONDRA (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK'yı temsilen İngiltere'nin başkenti Londra'da resmi temaslarda bulundu.

Dim, temaslarına TC Londra Büyükelçisi O. Koray Ertaş'ı ziyaret ederek başladı. KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz'ün de eşlik ettiği görüşmeye ilişkin bir mesaj yayınlayan Dim, 'Değerli Büyükelçimize konseyimizin çalışmaları hakkında bilgi verdik, bir anı plaketi ve Küresel Medya dergimizi takdim ettik. Sayın Büyükelçimize nazik kabulü için şükranlarımı sunarım' dedi.

BAŞKONSOLOS VE KKTC BÜYÜKELÇİSİ

Londra'da TC Başkonsolosu Kıdemli Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy'u da ziyaret eden Dim ve Öz, başkonsolostan İngiltere'deki Türk toplumu ve iki ülke ilişkileri ile ilgili bilgi aldılar. KKTC İngiltere Temsilcilik ofisini ziyarete ise Büyükelçi Aysan Mullahasan'la görüşen Dim ve Öz, İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs ile ilgili sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

FPA BAŞKANI VE YÖNETİCİLERİYLE BULUŞMA

Dim, Londra temasları kapsamında İngiltere'deki en önemli gazetecilik meslek kuruluşlarının başında gelen Foreign Press Association (FPA) Başkanı Vasil Hristov ve Genel Direktörü Deborah Bonetti ile The Royal Over-Seas League (ROSL) binasında bir araya geldi. KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz'ün öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, gazetecilik mesleğinin geleceği, uluslararası medya ilişkileri ve olası iş birliği alanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İNGİLİZ PARLAMENTOSU'NDA TÜRK VEKİLE ZİYARET

Mehmet Ali Dim ve Vatan Öz, Londra'daki tarihi İngiliz Parlamento binasında Türk kökenli İngiliz Milletvekili Nesil Çalışkan'ı da ziyaret ettiler. İktidardaki İşçi Partisi Milletvekili olarak görev yapan Çalışkan, kraliyet hükümeti adına Kraliyet Sarayı Denetçisi (Hükümet Grup Başkanı) olarak atanmasının ardından üstlendiği yeni ve önemli sorumluluklar hakkında bilgiler verdi.

KGK'nın uluslararası çalışmaları ve medya alanındaki vizyonu hakkında bilgi paylaşımında bulunan Dim, Çalışkan'a Küresel Medya Dergisi ve anı plaketi takdim etti.

Dim, sosyal medya mesajında genç yaşına rağmen Avam Kamarası'ndaki Whips Office bünyesinde üst düzey bir görev üstlenen Nesil Çalışkan'ın, hükümet üyeliği kapsamında, partinin düzenli işleyişi ve yasama sürecinde koordinasyonu sağlamak gibi önemli sorumluluklar taşıdığını vurguladı.

LORDLAR KAMARASI'NDA TÜRK BARONES İLE GÖRÜŞME

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Vatan Öz, tarihi İngiliz Parlamentosu'nun House of Lords (Lordlar Kamarası) üyesi olarak görev yapan Kıbrıs Türk kökenli Barones Meral Hussein-Ece'yi de ziyaret ettiler. Dim ve Öz, Liberal Demokrat Parti üyesi olarak 2010 yılında Yaşam Boyu Peer (Barones) ünvanıyla atanan Hussein-Ece ile İngiltere, Türkiye, Kıbrıs ve KGK üzerine sohbet ettiler.

ULUSLARARASI MEDYA DİPLOMASİSİNE KATKI

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Londra'daki temasların, uluslararası basın kuruluşlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesi ve medya alanında yeni iş birliği olanaklarının geliştirilmesi açısından son derece verimli geçtiğini ifade etti. Dim, 'Son derece verimli geçen Londra programımızı organize eden temsilcimiz başarılı gazeteci Vatan Öz'e teşekkür ederim' dedi.