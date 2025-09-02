Kocaeli’yi güvenli bir geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, eğitimin her alanında öğrencilerin yanında oluyor.KOCAELİ (İGFA) - Öğrencilerin düzenli, bakımlı ve pırıl pırıl sınıflarda eğitim alabilmeleri için bu yıl da okullara boya yardımı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda yüzlerce okula 547 bin litre boya desteği sağlamış oldu.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 12 ilçede yer alan okullara yıl içerisinde her ihtiyaç durumunda boya desteği sağlanıyor.

Buna göre 2020-2025 yılları arasında toplam 36 bin 469 adet boya, eğitim kurumlarının ihtiyacına göre okullara ulaştırıldı. Her biri 15 litre olan bu boyalarla toplamda 547 bin 20 litre boya desteği sunulmuş oldu.

Söz konusu destek için 22 milyon 607 bin 621 TL’lik bütçe ayırarak, eğitim alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.