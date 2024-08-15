Bursa’da geçmişle geleceğin buluşma noktası olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeleri ziyaret eden ünlü şair, yazar, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, belediye yöneticileriyle biraraya gelerek bilgi paylaşımında bulundu. BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi 8500 yıl öncesine dayanan Arkeopark’tan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar bünyesindeki birçok önemli eserle adeta açık hava müzesi özelliği taşıyan Bursa’yı ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktaya getirmeyi hedefliyor. Yeni müzecilik anlayışla geçmişin hikayelerini günümüze taşıyan Büyükşehir Belediyesi, müzecilik alanında yaptığı çalışmalar ile de bilinen Sunay Akın'ı bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak üzere kentte ağırladı. Bursa Kent Müzesi, Karagöz Müzesi ve Zindankapı Güncel Sanat Galerisi’ni gezen Akın, müze yöneticileriyle tasarım ve sergileme konularında fikir ve deneyimlerini paylaştı. “ÇOK SEVİYORUM BURSA’YI” Bursa’yı çok sevdiğini dile getiren Sunay Akın, Bursa’da müzecilik anlamında önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin müzecilik alanında deneyimli bir ekibe sahip olduğunu belirten Akın, “Bursa’da daha ne yapabiliriz? Daha farklı nasıl kültür etkinlikleri, müze alanları açabiliriz? Bu konuda düşüncelerimi paylaşmak üzere Bursa’ya geldim. Ülkemizdeki müzecilik adına bu davetten büyük mutluluk duydum. Çok seviyorum Bursa’yı. Burada çok güzel çalışmalar var. Çok iyi bir ekip var. Bundan sonra çok daha güzel çalışmalar olacağını umut ediyorum” dedi.

Bursa’ya yaptığı ziyaretten dolayı Sunay Akın’a teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Güney Özkılınç, “Gerçekleştirdiği geziyle ufkumuzu açtı. Çok verimli bir ziyaret oldu. Sunay Akın zaten iyiyi de kötüyü de bize keyifle dinletiyor. Müzelerimizde bu sürprizleri ve hikayeleri anlatabilirsek Bursalılar da bundan keyif alacaktır” diye konuştu.