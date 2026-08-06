Edirne İpsala'ya bağlı Sultanköy'den yetişen Ali Karakaş, başarılı görev ve hizmetleri neticesinde Tuğgeneral rütbesine terfi etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının açıklanmasıyla birlikte Edirne ve İpsala halkına büyük bir gurur yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki başarılı çalışmalarıyla tanınan, aslen Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy'lü olan Ali Karakaş, Tuğgeneral rütbesine terfi etti.

Kritik görevlerdeki üstün gayretleri ve disiplinli çalışmalarıyla adından söz ettiren Ali Karakaş'ın Tuğgeneralliğe yükseltilmesi haberi, memleketi Sultanköy'de ve tüm Edirne genelinde büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandı.