Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde gençler ve çocuklar, futbol sahası ile oyun alanında gerçekleştirdikleri çevre temizliğiyle mahallelerine sahip çıktılar. Bu duyarlı hareket mahalle sakinlerinin takdirini toplarken, tatlı bir sürprizle ödüllendirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Muammer Gizlen'in paylaştığı bilgilere göre, mahalledeki futbol sahası ve oyun alanında bir araya gelen enerjik gençler ve çocuklar, kollarını sıvayarak örnek bir çevre temizliği gerçekleştirdiler. Sahalarına sahip çıkan mahallenin geleceği çocuklar, oyun alanının her köşesini pırıl pırıl yaparak tertemiz bir görünüme kavuşturdu.

HAYIRSEVER ABLADAN ANLAMLI HEDİYE

Gençlerin bu duyarlı ve örnek hareketini gören mahallenin hayırsever bir sakini, bu emeği karşılıksız bırakmadı. Sahalarını kendi elleriyle temizleyen çocukların ve gençlerin sevincine ortak olmak isteyen hayırsever hayırsever abla, onlara yepyeni futbol topları hediye etti.

MUHTAR GİZLEN'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Muammer Gizlen, gençlerin sergilediği dayanışma ruhundan gurur duyduğunu belirterek,

'Bugün mahallemizin futbol sahasında ve oyun alanında tamamen bir 'takım ruhu' sergilediniz. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Cumhuriyet Mahallesi'ne yakışır bu harika temizlik hareketinizi gören değerli bir hayırsever ablanız da bu emeğinizi karşılıksız bırakmadı.' sözleriyle teşekkür etti.

Muhtar Gizlen, gençlere yeni futbol toplarıyla bol gollü, dostça ve eğlenceli maçlar dilerken, sahaların bundan sonra da aynı duyarlılıkla temiz tutulacağına inandığını vurguladı.