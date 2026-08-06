Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ile hasta yakınlarının yaşamına dokunmaya devam ediyor. Hastalar ve hasta yakınlarından tam not alan merkezde, zihinsel ve fiziksel aktivitelerle hastalığın seyrinin yavaşlatılması amaçlanıyor.

MERSİN (İGFA) - Hastaların bilişsel ve fiziksel becerilerini desteklemeyi amaçlayan merkezde uygulanan programlarla hastalığın seyrinin yavaşlatılması hedeflenirken, yurttaşlara gün boyu hem rehabilite edici hem de sosyal yönü güçlü bir hizmet sunuluyor.

Sabah saatlerinde servislerle evlerinden alınarak merkeze getirilen hastalar, gün boyunca alanında uzman ekiplerin eşliğinde hazırlanan çeşitli etkinliklere katılıyor.

Haftanın belirli günlerinde fizyoterapist eşliğinde egzersiz yapan hastalar; zeka oyunları, mandala, taş ve ahşap boyama gibi etkinliklerle zihinsel becerilerini desteklerken, müzik etkinlikleriyle de keyifli vakit geçiriyor.

Düzenlenen geziler ve etkinlikler sayesinde sosyal hayattan da kopmayan hastalar, akranlarıyla bir araya gelerek iletişim kurma ve sosyalleşme imkânı buluyor.

Merkezde görev yapan sağlık personeli tarafından hastaların rutin sağlık kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirilirken, gün içerisindeki ilaç takipleri de titizlikle yapılıyor.

Alzheimer hastalığının başlangıç evresindeki bireylere yönelik planlanan bu çok yönlü hizmet modeli; hastaların günlük yaşam becerilerini korumalarına katkı sunarken, bilişsel fonksiyonlarının desteklenmesine de yardımcı oluyor.

Günlerini güvenli ve kontrollü bir ortamda geçiren hastalar farklı aktivitelerle kaliteli zaman geçirirken, hasta yakınları da bu süreçte kendilerine zaman ayırma ve günlük işlerini daha rahat planlama fırsatı yakalıyor.

Hastalar ve ailelerinden olumlu geri dönüşler alan Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, sunduğu sağlık, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetleriyle yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.