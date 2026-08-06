İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında hizmet veren çocuk merkezleri, Yaz Okulu ile hem öğretiyor hem de eğlendiriyor. Yaz Okulu etkinliklerinde 6-14 yaş arası çocuklar yeni beceriler kazanırken, İzmir'in kültür, tarih, bilim ve doğa alanlarını keşfetme fırsatı buluyor.

İZMİR (İGFA) - İzmirli çocuklar, yaz tatilini bilimden sanata spordan kültür gezilerine kadar kapsamlı Yaz Okulu programıyla geçiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yaz Okulu, hafta içi beş gün 08.30-17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak Bayraklı, Karşıyaka, Karabağlar, Buca ve Konak'taki çocuk merkezlerinde düzenleniyor.

Hem çocuklar hem de ebeveynler, birbirinden farklı alanlarda düzenlenen atölyelere katılarak keyifli bir yaz tatili yaşıyor.

Yaz Okulu'nda 6-14 yaş arası çocuklar; STEM, robotik kodlama, 3D tasarım ve modelleme, sistem ve algoritmik düşünce, Arduino, 2D oyun tasarımı, satranç, akıl ve zekâ oyunları, İngilizce ve Almanca dil çalışmaları, matematik, Türkçe ve fen bilgisi destekleri, yaratıcı yazarlık, yaratıcı drama, tiyatro, resim ve görsel sanatlar, el sanatları, seramik, ebru, müzik, gitar, ritim, koro, jimnastik, masa tenisi, basketbol, futbol, salsa ve kutu oyunları gibi çok sayıda atölyeye katılıyor. Ayrıca Sancar Maruflu Bilim Merkezi, Bayrak Bilim Müzesi, Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), İzmir Deniz Müzesi, İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Cumhuriyet Eğitim Müzesi, İzmir Radyo ve Demokrasi Müzesi, İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, İzmir Müzik ve Müzik Enstrümanları Müzesi, Ümran Baradan Oyuncak Müzesi, Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi, İzmir Ticaret Odası Müzesi, Yeşilova Höyüğü, Agora ve Efes antik kentleri, Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Çiğli Belediyesi Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü, İnciraltı Engelli Farkındalık Merkezi ve İnciraltı Kent Ormanı gibi pek çok noktada ziyaretler planlanıyor. Çocuklar yaz tatilini nitelikli eğitim ve gezilerle geçirirken ailelere yönelik de bilgilendirici seminerler gerçekleştiriliyor.

Yaz Okulu programına katılan 8 yaşındaki Beren Bakan 'Zekâ oyunları, resim, piyano, İngilizce, Almanca gibi kurslara gidiyorum. Buraya severek geliyorum, eğleniyorum. Yaz Okulu olmasaydı yaz tatilini evde sıkılarak geçirirdim ama buraya gelince her şey değişti' derken, annesi Müge Bakan da 'Burası bizim için çok iyi oldu. Yaz boyunca çocuklara vakit geçirmeleri için aktivite bulamayacaktık. Bütün günümüz burada geçiyor. Bütün faaliyetlere katılıyor. Dersleri için de tekrar yapmış oluyor. Biz de aileler olarak seminerlere katılıyoruz, resim kursuna geliyoruz. Seminerlerde çocuklara yaklaşım nasıl olmalı gibi konuları öğreniyoruz. Çocuğum vakit geçirirken biz de ebeveyn olarak bilinçleniyoruz' dedi.