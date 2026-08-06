Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin parklar, bulvarlar ve millet bahçesinde yetiştirdiği yaklaşık 250 bin lavanta hasat ediliyor. Doğal Ürünler Bahçesi Rafine Tesisi'nde işlenen lavantalar, saf yağ ve lavanta kolonyasına dönüştürülerek hem kent estetiğine hem de yerel üretime katkı sağlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendiren çevreci uygulamalarını katma değerli üretimle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından şehrin farklı noktalarında yetiştirilen yaklaşık 250 bin lavanta bitkisinde hasat dönemi başladı.

Alsancak Parkı, İnönü Parkları, Mazakaland, Şehitlik, Mehmet Özhaseki Bulvarı, 30 Ağustos Bulvarı, Mimar Sinan Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve tarihi Kayseri Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada yetiştirilen lavantalar, çiçeklenme döneminde oluşturdukları mor renk cümbüşüyle kente estetik bir görünüm kazandırırken, hasat sonrası ise ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor.

Saf Lavanta Yağına Dönüştürülüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Doğal Ürünler Bahçesi Rafine Tesisi'nde tamamen belediyenin kendi imkânlarıyla işlenen lavantalar, damıtma yöntemiyle saf lavanta yağına dönüştürülüyor. Elde edilen doğal yağlar ise bir sonraki aşamada lavanta kolonyası üretiminde değerlendirilerek katma değer oluşturuyor.

Hasat ve üretim süreci hakkında bilgi veren Doğal Ürünler Bahçesi Sorumlusu Ziraat Teknikeri Ömer Coşgun, Büyükşehir Belediyesi olarak lavantaları yalnızca peyzaj unsuru olarak değerlendirmediklerini belirterek, üretim sürecinin tamamının belediye bünyesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Coşgun, rafine tesisinde damıtma yöntemi uygulandığını belirterek, şunları söyledi: 'Damıtma kazanımıza öncelikle 70 litre su ilave ediyor, ardından ortalama 18 ila 20 kilogram budanmış lavantayı kazana yerleştiriyoruz. Yaklaşık 96 santigrat derece sıcaklıkta iki saat kaynatarak saf lavanta yağını elde ediyoruz. Bu yılki hasattan tamamen kendi imkânlarımızla yaklaşık 40 litre saf lavanta yağı üretmeyi hedefliyoruz. Elde edilen yağlar daha sonra lavanta kolonyası üretiminde kullanılacak. Bu süreçte bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyoruz.'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla kentin yeşil dokusu güçlendirilirken, belediyecilik hizmetleri üretim odaklı projelerle çeşitlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı uygulamaları ekonomik değere dönüştüren projeleriyle hem şehir estetiğine hem de sürdürülebilir üretime katkı sunmaya devam ediyor.