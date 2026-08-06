İzmit Belediyesi Köy Hizmet Masası Sorumlusu İsmail Akdeniz, doğum günleri dolayısıyla üç mahalle muhtarını ziyaret ederek iyi dileklerini iletti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Köy Hizmet Masası Sorumlusu İsmail Akdeniz, doğum günleri dolayısıyla mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Akdeniz, Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, Turgut Mahalle Muhtarı Mehmet Kurt ve Bekirdere Mahalle Muhtarı Hülya Aydın ile bir araya gelerek doğum günlerini kutladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde muhtarlara sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür temennisinde bulunan Akdeniz, mahalleler için yürütülen iş birliğinin önemine de vurgu yaptı. Muhtarlar ise nazik ziyaret ve iyi dileklerinden dolayı İzmit Belediyesine teşekkür etti.