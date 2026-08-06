İzmir'de Bornova Belediyesi, 6 Eylül 2026 tarihinde Yakaköy Köy Meydanı'nda düzenleyeceği '2. Geleneksel Reçel Festivali' için geri sayımı Çamdibi Atatürk Parkı'ndaki tadım etkinliğiyle başlattı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, köylü kadınların el emeğiyle ürettiği geleneksel ve organik reçelleri tatmaya tüm İzmirlileri davet etti. Ağustos ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kurulacak tadım stantları ile festival coşkusu tüm Bornova'ya yayılacak.

Bornova Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenleyeceği Reçel Festivali'nin tanıtım çalışmalarına Çamdibi Atatürk Parkı'nda düzenlenen renkli bir tadım etkinliğiyle start verdi.

Yakaköy Köy Meydanı'nda 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek büyük buluşma öncesinde, festival katılımcısı yerel üreticilerin el emeği, göz nuru reçelleri Bornovalıların beğenisine sunuldu.

İlk tanıtım gününde vatandaşlar doğal ve geleneksel yöntemlerle üretilen reçellere yoğun ilgi gösterdi.