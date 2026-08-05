Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine bağlı Geçitli Köyü'nde gerçekleştirilen coğrafi işaret tescilli Bilecik Kamber Biberi hasadına katıldı.

BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Sözer, coğrafi işaretli Kamber Biberi hasadına katıldı.

Osmanlı döneminden günümüze kadar geleneksel üretim yöntemiyle yetiştirilen ve ata tohumu özelliğini koruyan Bilecik Kamber Biberi, 1 Haziran 2026 tarihinde coğrafi işaret tescili alarak Bilecik'in tescilli yöresel ürünleri arasına girdi. Yaklaşık 50 üretici tarafından 100 dekarlık alanda yetiştirilen Kamber Biberi'nin hasat programına katılan Vali Sözer, üreticilerden ürünün yetiştirilme süreci ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kalın etli yapısı, lezzeti ve kalitesiyle öne çıkan Kamber Biberi'nin taze tüketimin yanı sıra dolmalık, kızartmalık ve turşuluk olarak da yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Hasadın ardından Geçitli Köyü meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Faik Oktay Sözer, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.