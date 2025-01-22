İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da düzenlenen zirve, "Suyun Hafızasına Yolculuk: Yapay Zekâ ile Sürdürülebilir Bir Gelecek" temasıyla gerçekleşti.

Zirvede Türkiye'nin su yönetiminde dijital dönüşümüne liderlik eden isimler bir araya geldi. Zirveye İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, İSKİ yöneticileri ile 20 büyükşehir belediyesinin su ve kanalizasyon idaresi bilgi işlem dairesi başkanları ve yöneticileri katıldı. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van SUKİ Bilgi İşlem Dairesi başkan ve yöneticileri, deneyimlerini paylaşarak geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturdu.

Etkinlikte ayrıca sektörün önde gelen teknoloji kurumlarının yöneticileri ve akademisyenler de yer aldı. Gartner Başkan Yardımcısı Yunus Özdemir, Sürdürülebilir Yaşam Okulu Kurucusu Aslı Dede, İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Güney ve Teknoloji Yazarı Serhat Ayan, sürdürülebilirlik ve yapay zekâ üzerine sunumlar gerçekleştirerek katılımcılara dünyada yaşanan son gelişmeleri aktardı.

İMAMOĞLU: TÜRKİYE BU KEZ TRENİ KAÇIRMAMALI

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, zirveye bir mesaj ile katıldı.

Ekrem İmamoğlu mesajında, İstanbul’un köklü kuruluşu İSKİ’nin, yapay zekâ temalı bir zirveye ev sahipliği yaparak su ve kanalizasyon idareleri ile teknoloji uzmanları ve akademisyenlerini bir araya getirmesi son derece anlamlı olduğunu belirtti. İSKİ’nin yeni dönemde dijital dönüşüm ve yapay zekâ çalışmaları ile teknolojiyi hayatımıza katması oldukça önemli olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "Yapay zekâ artık geri dönülmez şekilde dünya gündeminin merkezine yerleşmiş durumda. İşte ülkemizi ve milletimizi geleceğe taşıyacak esas tartışma konuları tam da bunlar olmalı. Biz kamu yöneticileri olarak bu gelişmeleri yakından takip etmek ve gerekli adımları atmak zorundayız çünkü yeni bir ekonomi düzeni oluşuyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zekâ sektörünün 30 trilyon dolarlık bir ekonomi yaratması bekleniyor. Türkiye, bu kez bu treni kaçırmamalı" diye konuştu.