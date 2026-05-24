ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim gören ortaöğretim öğrencilerinin 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda misafir edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, havacılık ve teknolojiye ilgi duyan öğrenciler, ulaştırma uçaklarını yakından inceleme fırsatı bulurken, üs içerisindeki faaliyetler hakkında da bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, pilotlar ve teknik personelle bir araya gelerek havacılık, lojistik ve askeri hava taşımacılığına ilişkin sohbetler gerçekleştirdi.

Açıklamada, öğrencilerin gösterdiği ilgi ve heyecanın geleceğe dair umut verdiği belirtilerek, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki meraklarının desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.