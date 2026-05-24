ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kurban Bayramı öncesinde dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden artış gösteren dolandırıcılık girişimlerine ilişkin uyarı yayımladı. Açıklamada, sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanları, kapora talepleri ve sahte ödeme dekontlarıyla vatandaşların dini ve manevi duygularının istismar edilmeye çalışıldığı belirtildi.

DMM, özellikle yalnızca sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan, piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme isteyen ve doğrulanmamış IBAN bilgileri kullanan kişi ve hesaplara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların ödeme işlemlerinde yalnızca gönderilen dekont görüntüsüne güvenmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, paranın banka hesabına fiilen ulaşıp ulaşmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca ödeme öncesinde satıcı ve hesap bilgilerinin doğrulanmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ilgili kurumlara gecikmeden bildirim yapılması çağrısında bulunuldu.