CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesi ardından partililerle birlikte TBMM'ye yürüdü. Yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüşün ardından Milli Egemenlik Parkı'nda konuşan Özel, 'O sandık gelecek, millet iktidar olacak' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gelişmelerin ardından parti yöneticileri, milletvekilleri ve yurttaşlarla birlikte TBMM'ye yürüdü.

Yaklaşık 7 kilometre süren yürüyüş boyunca zaman zaman polis müdahaleleri yaşanırken, sağanak yağış altında devam eden kortejde Özel'in yalnızca beyaz gömlekle yürümeyi sürdürmesi dikkat çekti.

Yürüyüş sırasında TBMM Dikmen Kapısı önünde polis ekiplerinin TOMA araçlarıyla yolu kapatması üzerine Özgür Özel, TOMA'nın üzerine çıkarak partililere ve yurttaşlara seslendi.

Yürüyüş, TBMM yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda sona erdi. Burada konuşan Özel, CHP'nin halkın iradesi dışında yönetilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, 'CHP'yi üçüncü kez açmak için var gücümle savaşacağım' ifadelerini kullandı. Partinin tarihsel mücadelesine vurgu yapan Özgür Özel, CHP'nin geçmişte de zor koşullarda siyaset yaptığını belirterek, 'Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu gün bir genel merkezi yoktu. Çadırlarda kuruldu' dedi.

Özel, mücadeleyi sokakta sürdüreceklerini belirterek, 'Bundan sonra kaybetmeye niyetimiz yok. Türkiye siyasi tarihinin en büyük yürüyüşünü ve en büyük kampanyasını gerçekleştireceğiz' diye konuştu.

Yaşanan sürecin yalnızca parti meselesi olmadığını savunan Özel, yurttaşların sandığa ve seçme-seçilme hakkına sahip çıktığını ifade etti.