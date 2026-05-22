Yükseköğretim Kurulu, İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkeme tarafından kayyum atanmasının ardından alınan faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmî Gazete'de yayımlandığını açıkladı. YÖK, öğrenciler ve üniversite personelinin mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyum atanması sonrası, 2547 sayılı Kanun'un ek 11'inci maddesi kapsamında faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alındığı ifade edildi.

YÖK ayrıca, üniversitede görev yapan akademik ve idari personelin haklarının korunacağını, süreç boyunca herhangi bir mağduriyete izin verilmeyeceğini bildirdi.

Kurum, süreçle ilgili ayrıntılı açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurarak, öğrenciler ve ailelerinden yalnızca YÖK'ün resmî iletişim kanallarındaki açıklamaları takip etmelerini istedi.