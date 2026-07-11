İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen su ürünleri denetim faaliyetlerinde, teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım daha atıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Kalkınma Ajansı ve S.S. İzmir Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği tarafından desteklenen **'Denizel Ekosistem Sürdürülebilirliği İçin Denetim Mekanizmalarının Dijital Dönüşümü Projesi'** kapsamında temin edilen yeni nesil ekipmanlar hizmete alındı.



Proje çerçevesinde; 4 adet hava dronu, 1 adet gece görüş özellikli termal kamera, 1 adet su altı kamerası ve 1 adet su altı dronu İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü envanterine kazandırıldı.



Söz konusu teknolojik ekipmanlar sayesinde denizlerde gerçekleştirilen denetim ve izleme faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadelenin güçlendirilmesi ve denizel ekosistemlerin daha etkin şekilde korunması hedefleniyor.



Nitekim, teknolojik imkânların etkin kullanımıyla yürütülen denetim çalışmaları kapsamında, son olarak Güzelbahçe açıklarında gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı avcılık faaliyetleri tespit edildi. İl Müdürlüğüne ulaşan bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, drone destekli takip sonucunda, trol avcılığının yasak olduğu bölgede faaliyet gösteren bir balıkçı gemisini görüntüleyerek kayıt altına aldı.



Deniz Polisi ekipleriyle koordineli olarak gerçekleştirilen çalışma sırasında, söz konusu teknenin denetimden kaçmak amacıyla kullandığı av düzeneğine ait ekipmanları denize bıraktığı belirlenirken, olayla ilgili gerekli idari ve yasal işlemler başlatıldı.