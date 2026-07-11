Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları - Kayseri Sonuç Konferansı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu yatırımları, sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik vizyonuyla dikkat çekerken, çevre alanındaki çalışmaları dolayısıyla teşekkür plaketine layık görüldü.

KAYSERİ (İGFA) - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında ve Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. COP31 hazırlıkları kapsamında yürütülen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları'nın Kayseri ayağı 14 Nisan 2026 tarihinde düzenlenirken, çalıştayın sonuç konferansı ise dün Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen konferans, kamu kurumları, akademi ve çevre alanında faaliyet gösteren paydaşları bir araya getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir şehircilik vizyonunu yansıtan projeleriyle konferansta yer alırken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Dr. Buket Ergin'e katkılarından ve hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Konferans kapsamında kurulan stantları Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Türkiye Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samed Ağırbaş ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi standında, kısa süre önce hizmete alınan Mekanik Ayrıştırma ve Alternatif Yakıt (ATY) Üretim Tesisi başta olmak üzere çevre dostu yatırımlar, sıfır atık uygulamaları, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çevre odaklı yatırımlarını takdir ederek, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Dr. Buket Ergin ile Büyükşehir Belediyesi ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konferansta Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü de açtığı stantla kentin su geleceğini güvence altına almaya yönelik projelerini katılımcılarla buluşturdu. Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temasıyla düzenlenen organizasyonda KASKİ; çevreye duyarlı atık su arıtma çalışmaları, su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulamaları, alternatif su kaynaklarına ilişkin projeleri ve sürdürülebilir altyapı yatırımları hakkında ziyaretçilere kapsamlı bilgiler sundu.