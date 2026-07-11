TABA-AmCham öncülüğünde, Malatya'nın önde gelen ekonomi kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen 'ABD Pazarına Eyaletler Bazında Giriş Stratejileri: Fırsatlar ve Tehditler' panelinde Amerika'daki yatırım fırsatları ele alındı.

MALATYA (İGFA) - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) öncülüğünde hayata geçirilen program; Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Malatya Tekstilciler ve Konfeksiyoncular Derneği (MATEK-DER) ile Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) iş birliğiyle düzenlendi. Etkinlik; Malatya başta olmak üzere bölge ekonomisinin önde gelen sanayici, ihracatçı, yatırımcı ve iş insanlarını aynı platformda bir araya getirdi.

Panel Öncesi Vali Seddar Yavuz'a Makamında Ziyaret

Bölgedeki iş dünyası temsilcilerine ABD pazarının kapılarını aralamayı amaçlayan panel öncesinde, TABA-AmCham heyeti Malatya Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Ekonomi Dünyasının Öncü İsimleri Kürsüdeydi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen ve bölge genelinde faaliyet gösteren sanayiciler, yatırımcılar ve girişimcilere ABD pazarına giriş konusunda yol göstermeyi amaçlayan program, üst düzey açılış konuşmalarıyla başladı. Programın açılış konuşmaları TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MATEK-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tüm tarafından gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından, TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musa Pınar, ABD pazarında marka konumlandırması ve eyalet bazlı tüketici davranışları üzerine kapsamlı bir ana konuşma gerçekleştirdi.