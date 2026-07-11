İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maltepe Çınar Yaşam Kampüsü'nü hizmete açtı.

İSTANBUL (İGFA) - Bünyesinde İBB Kadın, Mahalle Evi, Enstitü İstanbul İSMEK ve Alzheimer Gündüz Bakımevi gibi 4 kritik birimi barındıran dev kampüs, çocuklardan yaş almış bireylere kadar tüm bölge halkına çok yönlü hizmet sunacak. İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın ev sahipliğinde yapılan açılışa, CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, İBB ve Maltepe Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da, açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı; ' Biz devletin bir kurumu olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Maltepe Çınar Yaşam Kampüsü'nü de bu felsefeyle inşa ettik. Burayı tasarlarken mimari kurgusunu da çok özel bir yaklaşımla ele aldık. Tüm birimlerimizi ortak bir sosyal teras etrafında buluşturduk. Bir yanda bu ülkeye ömrünü adamış, yaş almış çınarlarımız şefkatle ağırlanacak; bir yanda bir annemiz meslek öğrenip kendi ayakları üzerinde durmak için güçlenecek; yan salonda bir gencimiz dünya dillerini öğrenip geleceğe hazırlanacak. Kampüsümüzde çok kıymetli bir ilke de imza atıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Alzheimer Gündüz Yaşam Evi'ni burada hizmete açıyoruz. Kadınların hayatın ve üretimin her alanında hak ettiği yeri alması amacıyla kampüsümüz bünyesinde 16. İBB Kadın Hizmet Merkezi'mizi açıyoruz. '