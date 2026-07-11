Kayseri Talas genelindeki yeme içme mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, başta mutfak ve depolar olmak üzere işletmelerin hizmet sundukları tüm bölümler ayrıntılı olarak kontrolden geçiriliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'taki denetimler sırasında özellikle gıda depolama alanları detaylı şekilde gözden geçiriliyor. Soğuk hava depolarındaki ürünlerin saklama sıcaklıklarından raf düzenine kadar tüm koşullar titizlikle inceleniyor. Son kullanma tarihi yaklaşan ya da uygun şartlarda muhafaza edilmeyen ürünlere el konuluyor.

MASA MASA KONTROL

Kafe ve restoran denetimlerinde masa düzeninden hijyene, kullanılan malzemelerin temizliğinden işletmelerin genel uygunluğuna kadar pek çok unsur kontrol ediliyor.

Denetimler sonucunda gereken şartları sağlamadığı tespit edilen işletmelere cezai müeyyide uygulanıyor.

DENETİMLER SÜRECEK

Talas Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bu denetimleri aralıksız olarak sürdürecek.