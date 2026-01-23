Otoyolun en zorlu geçişlerinden biri olan Bolu Dağı, tünel sayesinde kesintisiz ve güvenli bir ulaşım hattına dönüştü. İstanbul yönüne uzatılan Bolu Doğu Tüneli son çalışmalarla birlikte 3 bin 207 metreye ulaştı.

ANKARA (İGFA) - İstanbul ile Ankara arasındaki yolculuğu kolaylaştıran Bolu Dağı Tüneli, otoyolun en zorlu noktalarından biri olan bölgeyi güvenli ve kesintisiz hale getiriyor.

Kış aylarında yaşanan aksaklıkların önüne geçen tünel, sürücülere konforlu ve sorunsuz bir yolculuk imkânı sağlıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 yıllarında yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul yönünde uzatılan Bolu Dağı Tüneli'nin toplam uzunluğu 3.207 metreye ulaştı. Türkiye'nin en yoğun trafik hattında yer alan tünel, özellikle yük ve yolcu taşımacılığında güvenliği artırarak kesintisiz trafik akışı sunuyor.

Karayolları yetkilileri, Bolu Dağı Tüneli'nin, Türkiye'nin ulaşım altyapısında kritik bir rol üstlendiğini belirtti.