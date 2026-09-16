Avrupa Birliği tarafından Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamında eş finansman sağlanan SturNet Projesi'nin 4. Ulusötesi Proje Toplantısı'nın (TPM4) ilk günü, 16 Eylül 2026 tarihinde Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - GTÜ Rektör Yardımcısı ve Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Damla Arısan ile Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Salim Öncel'in açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda, proje kapsamında yürütülen çalışmalar, elde edilen sonuçlar ve gelecek dönem faaliyetleri değerlendirildi.

Programda Ayda Sezgin, GTÜ'deki uluslararası proje fırsatları ve destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi. Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Aytaç Özgül, mersin balığı işaretleme çalışmaları ve izleyen dönemde atılacak adımları aktardı. Sinop Üniversitesinden Prof. Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl ve Prof. Dr. Levent Bat, mersin balığı araştırmaları ile bilimsel iş birliği olanaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GTÜ Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden Dr. Öğr. Üyesi Meltem Çelen, enstitünün araştırma altyapısını ve iş birliği imkanlarını tanıttı. Kocaeli Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosundan Mustafa Güneşar ise gelecekteki proje fırsatları ve kurumsal iş birliği olanakları hakkında bilgi paylaştı. Toplantı, yeni proje fikirleri ve ortak faaliyetlere ilişkin görüşmelerin ardından alınan kararların ve sonraki adımların değerlendirilmesiyle tamamlandı.

MERSİN BALIKLARININ KORUNMASINDA ORTAK AKIL VE SAHADA İNCELEME

Karadeniz Havzası ekosisteminin sürdürülebilirliğine ve mersin balıklarının korunmasına katkı sunmayı amaçlayan toplantı, proje ortakları arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirirken yeni bilimsel ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesine de zemin hazırladı. Programın ikinci gününde, Prof. Dr. Mehmet Salim Öncel'in koordinasyonunda Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na teknik ziyaret gerçekleştirilecek. Ziyaret kapsamında Zekeriya Ar tarafından istasyonda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilecek.