Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın köklü mutfak kültürünü Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali ile dünyaya tanıtıyor. Bu yıl 'Fetheden Lezzetler' temasıyla 5'incisi düzenlenecek olan festival, 18, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde Merinos Parkı'nda gastronomi tutkunlarını ağırlayacak.

BURSA (İGFA) - İskender dönerden pideli köfteye, süt helvasından kestane şekerine ve Bursa'nın Coğrafi İşaretli ürünlerine kadar birbirinden özel lezzetler, festival kapsamında ziyaretçilerle buluşacak.

Yöresel tatlarının yanı sıra Bursa'nın gastronomi değerlerinin de tanıtılacağı festival, üç gün boyunca renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ünlü şefler ve sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek programlarda, Bursa'nın zengin mutfak kültürü farklı yönleriyle ele alınacak. Gastronomi tutkunlarını Bursa'da buluşturacak festivalle, kentin eşsiz lezzetlerinin ulusal ve uluslararası alanda daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

3 gün sürecek festivalde birbirinden farklı etkinlikler Bursalıları bekliyor. Festival alanında toplam 165 stant kurulacak. Stantlarda Bursa'nın köklü yiyecek ve içecek işletmeleri, yerel üreticiler, kadın kooperatifleri ve uluslararası kardeş şehirler yer alacak. Coğrafi işaretli yöresel lezzetlerin yer alacağı Yeşil Sokak ve Beyaz Sokak, ulusal lezzetlerin buluşacağı Kırmızı Sokak, Bursa Üreten Kadınlar Sokağı ve çeşitli atölye alanlarından oluşacak.

10 ÜLKEDEN 12 KARDEŞ ŞEHİR

Uluslararası niteliğiyle de dikkat çeken festivale 10 ülkeden 12 kardeş şehir katılacak. Lefkoşa, Mogilev, Pleven, Mestanlı, Veliko Tırnovo, Saraybosna, Ningbo, Kazan, Çadır Lunga, Priştine, Vinitsa ve Novi Pazar'dan gelecek ekipler, kendi yörelerinin yemeklerini hazırlayarak ziyaretçilere ikram edecek. Kardeş şehir ekipleri aynı zamanda Bursa'nın geleneksel yemeklerini ve hazırlama tekniklerini de deneyimleyecek.

ŞEFLERDEN MUTFAK ŞOVLARI

Üç gün boyunca festivalin ana sahnesinde yaklaşık 20 gastro söyleşi ve mutfak şovu gerçekleştirilecek. Gastronomi dünyasının tanınmış isimleri, Bursa mutfağını farklı başlıklar üzerinden ele alacak. Şef Arda Türkmen 'Fetheden Tarifler', Şef Danilo Zanna ise 'Coğrafi İşaretli Ürünlerle Füzyon' başlıklı etkinliklerle gastronomi tutkunlarıyla buluşacak. Festival programında ayrıca Murat Bozok, Özgür Üstün, Doğa Çitçi, Umut Karakuş, Aydın Demir ve Hüseyin Bölük gibi gastronomi profesyonellerinin söyleşi ve şovları yer alacak. Koku hafızası, Bursa döner kebabının duyusal özellikleri, sağlıklı beslenme, esnaf lokantaları kültürü, sokak lezzetleri, sürdürülebilir mutfak, saray mutfağı ve gastronomi diplomasisi de programın öne çıkan konu başlıkları arasında bulunacak.

YARIŞMALAR VE ATÖLYELER

Festival kapsamında profesyonel aşçılardan üniversite ve lise öğrencilerine kadar farklı kategorilerde katılımcıların yer alacağı 13 kategoride yarışmalar düzenlenecek. Bursa Aşçılar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek yarışmaların yanı sıra 'Lezzete Engel Yok' yemek yarışması düzenlenecek. Tahinli pide yeme, cantık yapma ve siyah incirli baklava yeme yarışmaları da festivalin renkli etkinlikleri arasında yer alacak. Akademisyen şeflerin katılımıyla yapılacak master class eğitimlerinde ise gastronomi profesyonelleri ve meraklıları farklı mutfak tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

BUSMEK iş birliğiyle ebeveyn ve çocukların birlikte katılabileceği kek süsleme atölyeleri düzenlenecek. Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından Dede Korkut Hikayeleri üzerinden sofra adabı ve yemek kültürünün anlatılacağı etkinlikler gerçekleştirilecek. Karagöz-Hacivat gösterileri, bilim şovları ve geleneksel sokak oyunları da çocuklarla buluşacak.

GASTRONOMİNİN YANINDA MÜZİK VE KÜLTÜR

Üç gün boyunca gastronominin yanı sıra müzik ve kültür sanat etkinlikleri de Merinos Parkı'nda ziyaretçilere açık olacak. Türk Dünyası kopuz ezgileri dinletisi ve Kahoot lezzet yarışması gerçekleştirilecek. Program kapsamında ayrıca Bursa Gastronomi Belgeseli gösterilecek. Osmanlı Sarayı'na kar ve buz teminini anlatan 'Tarihin Soğuk Yolu: Uludağ Buzcular Patikası' başlıklı söyleşi de festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alacak.