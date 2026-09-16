İstanbul'da hayırseverlerin bağışladığı kan çalkalama cihazlarıyla bağış kapasitesinin artırılması hedeflendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da kan hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla hayırseverler tarafından bağışlanan 20 kan çalkalama cihazı, Türk Kızılay'a teslim edildi. Bu kapsamda Türk Kızılay İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Kan Çalkalama Cihazları Teslim Töreni'ne İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Vali Gül, törende kan bağışı hizmetlerine katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

Yetkililer, kan çalkalama cihazlarının bağış sırasında kanın torba içerisinde düzenli şekilde karıştırılmasını sağlayarak sürecin kontrollü, güvenli ve standartlara uygun biçimde yürütülmesine katkı sunduğunu belirtti.

İstanbul Valilği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da halihazırda günlük ortalama 530 personel sahada görev yapıyor ve 370 kan çalkalama cihazı bulunurken, yeni cihazlarla birlikte bu sayının 390'a çıkacağı bildirildi.

YILLIK 108 BİN ÜNİTE EK KAN HEDEFİ

Kentte şu anda günlük ortalama 50 noktada 50 ekibin görev yaptığını belirten Vali Davut Gül, yaklaşık 2 bin 200 ünite kan bağışı alındığını, cihaz sayısındaki artışla birlikte günlük 5 ilave ekibin daha sahaya çıkabileceği, toplam ekip sayısının 55'e, günlük kan bağışının ise yaklaşık 2 bin 500 üniteye ulaşabileceğini ifade etti. Vali Gül, kapasite artışıyla birlikte yılda yaklaşık 108 bin ünite daha fazla kan toplanması ve 250 bin kan ürününün hastaların tedavisine ulaştırılmasına katkı sağlanması öngörüldüğünü kaydederek, kan bağışı altyapısını güçlendiren bu desteğin sağlık sistemine önemli katkı sunacağını söyledi.