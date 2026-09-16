İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik, denetim ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri trafik düzenini sağlarken, okul çevresindeki işletmeler ve kantinlerde hijyen ile gıda denetimleri de gerçekleştiriliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Okul çevrelerinde görev yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafik akışının düzenli şekilde ilerlemesi ve öğrencilerin yaya geçitlerini güvenli kullanabilmesi için gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, sürücülere okul çevrelerinde dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulunuyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin okul çevrelerinde güvenli şekilde ulaşım sağlamaları ve günlük yaşamlarını güven içerisinde sürdürmeleri amaçlanıyor.

OKUL ÇEVRESİNDEKİ İŞLETMELER DENETLENİYOR

Öğrencilerin gün içerisinde yoğun olarak bulunduğu okul çevrelerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimler de gerçekleştiriliyor. Zabıta ekipleri tarafından işletmelerde satışı yapılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve etiket bilgileri kontrol edilirken, okul kantinlerinde de öğrencilerin tüketimine sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve ambalajları inceleniyor. Genel temizlik ve hijyen koşullarının da değerlendirildiği denetimlerde, tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmelere gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılıyor.

OKUL BAHÇELERİNDE KAPSAMLI TEMİZLİK

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul bahçelerinin temiz ve düzenli olması için de çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki okulların bahçeleri ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında okul bahçeleri, giriş alanları ve çevrede biriken atıklar temizlenerek alanlar öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.