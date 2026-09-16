Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Miryokefalon Zaferi'nin 850. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Konya'da kazanılan zaferin milletimizin Anadolu'daki varlığını perçinleyen tarihî bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Miryokefalon Zaferi'nin 850. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Selçuklu payitahtı Konya'mız, bu şanlı zaferin kazanıldığı toprakları bağrında taşımanın şerefine sahiptir. Bağırsak Boğazı'nda yükselen zafer nidası, aradan asırlar geçmesine rağmen milletimizin hafızasında yankılanmaya devam etmektedir. Bu toprakların her karışında, bize bir vatanla birlikte hür yaşama onurunu emanet eden kahramanların hatırası vardır. Bize düşen; o emaneti aynı inanç ve kararlılıkla korumak, birliğimizi güçlü tutmak ve evlatlarımıza hangi fedakârlıkların mirasçısı olduklarını anlatmaktır. Konya'mızın taşıdığı bu büyük tarihî mirası yaşatmayı, zaferin hatırasını gelecek nesillere aktarmayı ecdadımıza karşı bir vefa borcu olarak görüyoruz. Bu vesileyle Miryokefalon Zaferi'nin 850. yıl dönümünü kutluyor; başta Sultan II. Kılıçarslan olmak üzere Anadolu'yu bizlere vatan kılan bütün kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yâd ediyorum. Rabbim birliğimizi daim, vatanımızı payidar eylesin'