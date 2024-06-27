Edirne'de STK'lar Erikli Plaj ihalesinin iptal eden Keşan Belediyesine yaptıkları yazılı açıklama ile teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saros Gönüllüleri, Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği, Temiz Keşan Derneği ve Keşan Kent Konseyi tarafından yapılan bir açıklama ile Erikli sahilinin ihale özel şirket ve şahıslara kiralanmasına tepki vermesi üzerine 25 Haziran tarihinde Erikli Sahili’nde yapılacak 7 ihalenin 24 Haziran akşamı Keşan Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan bir duyuru ile iptal edildiği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Saros Gönüllüleri, Erikli Çevre Güç Birliği Derneği, Temiz Keşan Derneği ve Keşan kent Konseyi bir yazılı açıklama yaparak ihaleleri iptal eden Keşan Belediyesi’ne teşekkür eden bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle;

“Erikli sahilinde 7 Parselin ihalesi iptal edilerek Erikli sahilinin ve hatta Saros Körfezinin geleceği için önemli bir adım atıldı.

İhaleyi iptal eden yerel yönetime ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Bundan sonra ki dönemde geçmişten aldığımız derslerle yeni bir düzenleme için kararlı ve tutarlı olunacağına inanıyoruz.

Yerel yönetim ve bölgede yaşayan insanların iş birliği yaparak bu alanı daha iyi bir hale getirmesi, hem sahil bölgesini koruyacak hem de sürdürülebilir bir şekilde geliştirecektir. Bu süreçte, sunulan hizmetin kalitesini yakından takip etmenin yanında işbirliğine hazırız.

EÇEV tarafından kiraya verilen alanların da en kısa sürede belediyeye devredilmesini umuyoruz. Mecidiye sahili için yapılan 10 yıllık ihale nedeniyle üzgünüz.

Ancak, yaklaşık 52 dönümlük alanda yalnızca küçük bir kısmın kiraya verilmiş olması kalan kısmın halka açık bırakılması önemlidir.

Yerel yönetimlerin her zaman halkın katılımıyla denetim ve gözetimle yüksek hizmet standartlarını sağlamasını diliyoruz.”