Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında 11 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakaladı ve 1 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Jandarma ekipleri, Merkez ilçesi Köşençiftliği köyü mülki sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalışan şüphelileri durdurdu.

Yapılan kontrolde şüphelilerin Suriye uyruklu düzensiz göçmen olduğu ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi. Toplam 11 düzensiz göçmen, Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araç ise yediemin otoparkına çekildi.

Bu arada göçmen kaçakçılığı olayında organizatör olduğu düşünülen 1 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.