Area Floors, EMEA bölgesinde ilk STANLEY® marka zemin kaplama ürünlerini geliştirip piyasaya sürecek Tüm yeni STANLEY® SPC zemin kaplama ürünlerinde i4F drop-lock zemin kaplama teknolojileri tercih edildi Tüm ambalaj ve zemin kaplama malzemelerinde STANLEY® ve i4F markaları yer alacak.

PRNewswire / TURNHOUT, Belçi̇ka (İGFA) - Küresel zemin kaplama sektörüne patent ve teknolojiler sunan bir şirketler grubu olan i4F®, bugün STANLEY®'in Area Floors ile stratejik bir ortaklık kurarak küresel zemin kaplama pazarına girdiğini duyurdu; bu ortaklığın sonucunda, tamamı i4F drop-lock teknolojileriyle donatılmış ilk STANLEY® marka zemin kaplama ürün yelpazesi ortaya çıktı. STANLEY® SPC'nin zemin kaplama ürün yelpazesi şu anda üretim aşamasındadır ve 2026 yılında EMEA bölgesinde piyasaya sunulacaktır.

STANLEY®'in SPC zemin kaplama kategorisine girişi, hızla büyüyen konut yapı ve yenileme pazarlarına yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler sunma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Yeni ürün yelpazesi, hızlı, güvenilir ve kolay bir döşeme deneyimi sunmak için i4F'nin kanıtlanmış drop-lock teknolojilerini kullanarak, STANLEY®'in dünyaca ünlü markasını Area Floors'un zemin kaplama alanındaki inovasyon, mühendislik ve üretim uzmanlığıyla birleştiriyor.

1843 yılında kurulan STANLEY® markası dünya genelinde kalite, güvenilirlik, inovasyon ve değerin bir sembolü olarak bilinir. STANLEY®, küçük işletme sahipleri ve hobi amaçlı tamir ve yapım işleri ile uğraşanlara hitap eder ve kullanıcılara kendi tarzlarında itibarlarını inşa etmeleri için gerekli araçları, güveni ve güvenilirliği sağlar.

İstanbul merkezli, otomatik üretim tesislerine ve uluslararası ihracat deneyimine sahip Area Floors şirketi, bu işbirliğine ürün geliştirme ve üretim uzmanlığını katıyor. i4F'nin sektör lideri drop-lock teknolojileri, zemin kaplama performansını STANLEY® markasının dünyaca ünlü dayanıklılığıyla bir araya getiriyor.

Bu iş birliği, ürün geliştirme ve teknoloji entegrasyonunun yanı sıra koordineli markalaşma, ambalajlama ve pazarlama girişimlerini de kapsıyor. STANLEY® ve i4F markaları, Area Floors'un ambalajlarında, zemin kaplama odaklı içeriklerinde ve destekleyici satış materyallerinde görünür bir şekilde yer alacak. Bu markalaşma yaklaşımı, perakendecilerin ve tüketicilerin, STANLEY® markasının güvenilirliği ile i4F'nin döşeme teknolojisinin kanıtlanmış kullanım kolaylığını bir araya getiren ürünleri kolayca fark etmelerini sağlayacak.

Bu son lansman, fark yaratan tüketici ürünleri geliştirmek amacıyla, dünya çapında tanınan markaları kanıtlanmış zemin kaplama teknolojileriyle birleştirmenin artan önemini vurguluyor.

STANLEY®'in EMEA Lisanslama Müdürü Caroline McInerney, 'STANLEY®, 175 yılı aşkın bir süredir kalite, dayanıklılık ve inovasyonun sembolü olmuştur. Zemin kaplama sektörüne girişimiz, konut yapı ve ev tadilatı pazarlarına olan bağlılığımızın doğal bir sonucudur. Area Floors'un uzmanlığı sayesinde, kolay döşeme deneyimi sunan i4F drop-lock teknolojilerini içeren, günümüz tüketicilerine yönelik bir zemin kaplama ürün yelpazesi hazırladık' dedi.

Area Floors CEO'su Ferhat Çalınaltı bu konuda şunları söylüyor: 'STANLEY® Flooring'i EMEA pazarına sunmaktan gurur duyuyoruz. 'Bu ortaklık, Area Floors'un dünyanın önde gelen markaları için zemin kaplama çözümleri geliştirme ve üretme konusundaki uzmanlığını yansıtmakta olup yenilikçi tasarım, gelişmiş üretim ve uluslararası pazar deneyimini bir araya getiriyor.'

Area Floors, STANLEY® Zemin Kaplama Programı Proje Lideri Derviş Anıl, şunları söyledi: 'Konsept aşamasından pazarlama aşamasına kadar odak noktamız, STANLEY® ismine yakışır bir zemin kaplama ürün yelpazesi hazırlamak oldu. Ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışarak, ürün inovasyonu, üretim mükemmelliği ve güvenilir döşeme deneyimini bir araya getirerek EMEA bölgesindeki müşteriler için birinci sınıf bir zemin kaplama çözümü oluşturduk.

i4F CEO'su John Rietveldt konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Area Floors, küresel zemin kaplama pazarında güçlü bir aktördür ve STANLEY® ile kurduğu prestijli ortaklık, i4F'nin drop-lock teknolojisini tercih etmesini anlamlı bir tercih haline getirmektedir. Birlikte, perakendeciler, döşemeciler ve tüketiciler için kolay ve güvenilir bir zemin kaplama deneyimi sunmaya katkıda bulunuyoruz.'

i4F Hakkında:

i4F®, zemin kaplama sektörüne yönelik patent ve teknolojilerin geliştirilmesine odaklanan bir inovasyon grubudur. Şirketin portföyünde zemin ve merdiven basamağı kaplaması, duvar montaj sistemleri, malzeme bileşimleri, yüzey işleme, dijital baskı ve lamine ve levha üretim teknolojilerine ait fikri mülkiyet hakları yer almaktadır. i4F, Classen, Kronospan, HMTX, CFL Flooring, Tarkett, Kingdom Flooring, Li&Co, QuickStyle Industries, Hymmen, Exterpark, Hesse-Lignal, Amorim, Tianzhen (TZ), Huali, PurChem, VICstairs ve Finished Edge Technology de dahil sektörün önde gelen fikri mülkiyet aktörleriyle stratejik ortaklıklar yürütmektedir. Şirketin öne çıkan teknolojileri olan 3L TripleLock®, Click4U®, HerringB/ONE® ve i-Click4U®, döşeme panelleri için kısa kenarda ek bir parça ekleme ihtiyacını ortadan kaldıran benzersiz tek parça drop-lock döşeme tekniği sunmaktadır. Bu çözüm, taş polimer çekirdekli, genleşmiş polimer çekirdekli, lüks vinil karo, lamine ve ahşap zemin kaplama panelleri için uygundur. i4F teknolojilerine ilişkin uluslararası patentler ve patent başvuruları, dünya genelinde 100'den fazla ülkede onaylanmış ve tescil edilmiştir. i4F.com adresini ziyaret edin